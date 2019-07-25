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姐姐手機響！大聲公白柴「月月上身」　仰天狂嗷抱怨：好吵喔

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▲▼姐姐手機響！大聲公白柴「月月上身」　仰天狂嗷抱怨：好吵喔。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

▲柴柴聽到鈴聲充當大聲公，提醒家人接電話。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

記者闕雁琳／綜合報導

誰的手機響了趕快接！台中一隻白柴「歐巴」天生有著一張厭世臉，除此之外還是個超級大聲公，這天姐姐的手機鈴聲響了，這孩子立馬「月月上身」，露出平常的鄙視眼神仰天狂嗷，邊抱怨邊用鼻孔看人，逗趣的表情讓全家人忍不住笑噴。

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▲▼姐姐手機響！大聲公白柴「月月上身」　仰天狂嗷抱怨：好吵喔。（圖／有點毛毛的／網友張瑞家提供）

▲眼神絕對鄙視XD

飼主張瑞家日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「歐巴抱怨大姊姊剛剛有電話來幹嘛不接？對著姊姊狂碎碎唸，不情不願又斜眼瞪人」，只見歐巴聽到手機鈴聲，臭臉仰頭抱怨，整整30秒不間斷的嗷嗚，趴在沙發上露出大爺般的氣勢彷彿在說，「好吵喔～快點接啦！」畫面相當逗趣。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多網友看完影片，紛紛被毆巴「搞威」的舉動笑翻留言，「牠的臉真的是很厭世，傲嬌又有點碎唸，不愧是阿尼基」、「有點罵髒話的語氣」、「0:26秒是不是罵了按冷涼」、「汪：本爺無法好好休息，我需要安靜」、「傲嬌又碎唸的小孩」、「完全用鼻孔在看人XD」、「月月跟柴犬半斤八兩」。

 

關鍵字： 白柴大聲公手機鈴聲抱怨

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