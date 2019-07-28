被毒蛇咬什麼感覺？　他：針在扎、火在烤、整個人靈魂要出竅

圖文／鏡週刊



林青峰曾4度被毒蛇咬傷。我們在蘭嶼的海邊採訪他，已經結束了，他才無預警地和我們分享起這些事，幾乎是帶著得意的神色。

第一次，是高中畢業前後的事，某日他到朋友家拜訪，途中遇到台灣毒蛇中毒性最強的雨傘節，腦中閃過的念頭竟然不是快逃，而是「很高興，把牠抓起來關著，帶去朋友家，給他們看。」

那夜，他們喝了酒，放了蛇，蛇在瓷磚地板上原地滑動，朋友們都嚇到爬床上，叫他趕快抓了關好。林青峰說：「那有什麼！我就輕輕的把牠扶起來，因為牠緊張嘛，牠已經很緊張了，一扶起來就，唰！咬到。」

他還是冷靜，先放了蛇，然後才尋求土法草藥治療。見狀的長輩說：「這不是開玩笑的！」但立馬執行的標準作業流程，完全是在開玩笑：先灌一整瓶的紅標米酒，「那時候很害怕，他叫你喝完一碗尿，你也會去喝完一碗尿，因為咬到會死嘛。」草藥店阿婆為他塗藥、包紮，給了三包藥粉，說：「入睡前一包，天亮再一包…」又補充：「如果你看得到天亮，就能活了。」

他整夜不敢睡，熬到天亮，宛如重生，在心中大喊：「我不會死了！」整個過程超鬧。我問他，一朝被蛇咬，知道怕了嗎？他說：「大概1、2個月吧。」

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真的很沒在怕。所以看到徵求「與蛇共處」10天的活動，也是沒有猶豫就報名。他因此被看見，延攬進木柵動物園，專事爬蟲類和蛇類研究。那對他來說真的就是快樂天堂，可以常看見不同的、走私進來的蛇。

談起蛇，他眼神總是發亮。聽到印尼走私進來的蛇，可以噴出像水柱一樣的毒液，當然又忍不住想「見識一下」，不只和同事抓來放地上「實驗」，也在大家都下班後，一個人跑去數蛇頭上的麟片，結果被「毒液水柱」直接噴到眼睛，「我還抓著蛇喔，盤在手上，衝去用水龍頭洗。那時候眼睛已經腫起來，腫到你看不到。又很刺痛，像同時有很多針在扎你的眼睛，又很像有打火機在烤你的眼睛，真的很痛很痛…。」

差點瞎了一眼。但還在病床上，已經說服自己：「其實以前我都做好心理準備，今天我喜歡動物，有一天可能就會因為野生動物…，還好我還有一個眼睛，以後我看這個世界就一目瞭然。」

另一次，則是去墾丁做龜殼花的研究。出發前，同行的兩個女同事有點緊張，他還安慰她們：「從今天以後，你們會對毒蛇改觀，蛇沒有這麼可怕！」結果真的改觀了，只是方向不同，因為他又被咬了，還差點送命。由於對血清過敏，他一路轉診，醫院開了命危通知書，差點被氣切。「那是我長這麼大第一次…你沒有辦法思考，你在想東西都是片段片段片段片段…整個人好像有火在把你烤，你整個人靈魂好像要離開你的軀體一樣的感覺…」

但講完這些事的隔天晚上，他就在帶團進山裡之前的行前宣導說：「山裡也是會有蛇，但你們只要不打擾牠們，牠們也不會來咬你…」

那一刻，我真的是差一點就要對大家補充，他四度被毒蛇咬傷的故事。



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