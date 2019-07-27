大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽嗎～

記者吳鎮良／綜合報導

沒想到狗狗的尾巴居然還有這項功能！？桃園的飼主劉黃黃家中有隻可愛的米克斯「小黃妹」，這天他看到狗狗慵懶地趴在地板上，尾巴甩得超起勁，於是打開手機APP，把一個大鼓擺在汪星人尾巴正下方，再以《卡農》當作背景音樂，看上去就像是小黃妹自己用尾巴打出來的聲音，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主劉黃黃日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並打趣註解，「小黃妹才藝表演，打鼓秀！曲目：卡農」。畫面中可以看到，小黃妹開著飛機耳側趴在地板上，慵懶又高貴的姿勢彷彿是名貴妃；只見牠尾巴每揮一下，都精準地打在鼓上，若不仔細看，真的會以為是小黃妹在打鼓呢！

請繼續往下閱讀...

▲飼主看到愛犬尾巴狂甩的模樣，忍不住用打鼓APP來給牠P上。（圖／有點毛毛的／飼主劉黃黃提供）



▲小黃妹是劉黃黃在當兵時期遇到的浪汪。（圖／米克斯-小黃妹的調皮人生粉專授權提供）



有長期關注《ETtoday寵物雲》的讀者們一定對小黃妹不陌生，當年‎劉黃黃在宜蘭當海巡時常會有狗陪伴，裡面有隻乖巧的黃狗非常親人，卻常常只能吃餿水和昆蟲及魚屍體果腹。那時他看到這個景象，心裡默默發誓，之後一定要帶牠回家。退伍那天就拿著當兵用的袋子，將狗狗整隻「打包」回家，從頭城坐火車一路回到桃園，正式收編這隻狗女兒「小黃妹」。

‎劉黃黃表示，小黃妹是5年前遇到的流浪狗，「那個時候我還很菜，港區裡面很多流浪狗，時常陪伴我們上哨跟下哨，小黃妹就是其中一隻」，但是牠常常咬著垃圾翻找食物，啃食吃剩的西瓜皮、魚屍體，喝水溝裡的髒水，讓他心裡不捨又難過「就覺得這麼乖巧的流浪狗為何沒人要？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相關圖文報導：

吃餿水過活！宜蘭海巡「打包」小黃 養胖8kg變澎澎裙人氣汪



當完兵養你！小黃狗吃屍體果腹...他結訓那天「打包」回家



▲狗狗生活在營區只能靠吃餿水果腹，剛開始帶回家收編時甚至不習慣室內生活，一度想逃家。（圖／米克斯-小黃妹的調皮人生粉專授權提供）



更多精采影音：