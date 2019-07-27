ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽嗎～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／綜合報導

沒想到狗狗的尾巴居然還有這項功能！？桃園的飼主劉黃黃家中有隻可愛的米克斯「小黃妹」，這天他看到狗狗慵懶地趴在地板上，尾巴甩得超起勁，於是打開手機APP，把一個大鼓擺在汪星人尾巴正下方，再以《卡農》當作背景音樂，看上去就像是小黃妹自己用尾巴打出來的聲音，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主劉黃黃日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並打趣註解，「小黃妹才藝表演，打鼓秀！曲目：卡農」。畫面中可以看到，小黃妹開著飛機耳側趴在地板上，慵懶又高貴的姿勢彷彿是名貴妃；只見牠尾巴每揮一下，都精準地打在鼓上，若不仔細看，真的會以為是小黃妹在打鼓呢！

大黃狗打鼓秀，尾巴狂甩演奏卡農。（圖／有點毛毛的／飼主劉黃黃提供）

請繼續往下閱讀...

▲飼主看到愛犬尾巴狂甩的模樣，忍不住用打鼓APP來給牠P上。（圖／有點毛毛的／飼主劉黃黃提供）

▲▼當完兵養你！小黃狗吃屍體果腹...他結訓那天「打包」回家。（圖／米克斯-小黃妹的調皮人生粉專授權提供）

▲小黃妹是劉黃黃在當兵時期遇到的浪汪。（圖／米克斯-小黃妹的調皮人生粉專授權提供）

有長期關注《ETtoday寵物雲》的讀者們一定對小黃妹不陌生，當年‎劉黃黃在宜蘭當海巡時常會有狗陪伴，裡面有隻乖巧的黃狗非常親人，卻常常只能吃餿水和昆蟲及魚屍體果腹。那時他看到這個景象，心裡默默發誓，之後一定要帶牠回家。退伍那天就拿著當兵用的袋子，將狗狗整隻「打包」回家，從頭城坐火車一路回到桃園，正式收編這隻狗女兒「小黃妹」。

‎劉黃黃表示，小黃妹是5年前遇到的流浪狗，「那個時候我還很菜，港區裡面很多流浪狗，時常陪伴我們上哨跟下哨，小黃妹就是其中一隻」，但是牠常常咬著垃圾翻找食物，啃食吃剩的西瓜皮、魚屍體，喝水溝裡的髒水，讓他心裡不捨又難過「就覺得這麼乖巧的流浪狗為何沒人要？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

吃餿水過活！宜蘭海巡「打包」小黃　養胖8kg變澎澎裙人氣汪

當完兵養你！小黃狗吃屍體果腹...他結訓那天「打包」回家

▲▼當完兵養你！小黃狗吃屍體果腹...他結訓那天「打包」回家。（圖／米克斯-小黃妹的調皮人生粉專授權提供）

▲狗狗生活在營區只能靠吃餿水果腹，剛開始帶回家收編時甚至不習慣室內生活，一度想逃家。（圖／米克斯-小黃妹的調皮人生粉專授權提供）

更多精采影音：

關鍵字： 劉黃黃米克斯小黃小黃妹打鼓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

慶祝皇上生日！奴才進貢「大禮」　連續50個罐罐...牠眼神逐漸母湯

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖..

狗狗關車內烤3小時！獲救反應太幽默　警察：牠超開心

內有惡犬勿靠近！鐵籠內本尊翻肚「睡到打呼」　網笑：..

男友喝醉　撿了一隻跟家裡好像的貓回來...

影／竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻..

偷吃泡芙「腫成豬頭」！阿金躲2樓睡覺　哥嚇壞：要死..

聽到「狗狗可以一起逛」　萌妹秒抓繩子牽緊緊「全程沒..

影／餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：..

一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：..

影／前一天才燦笑合照...柴犬妹妹突然走了　他心痛..

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護..

寵物箱頻傳出「悽慘嬰兒哭聲」　主人遭誤虐童...嘆..

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵..

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

《獅子王》刀疤真實版！　肯亞獨眼獅左臉留下戰鬥傷痕

棕熊搬走垃圾桶…打不開整個外帶　網笑：當作得來速？

40狂暴村民圍毆老虎「帕齁系」　森林之王活活被打死

比去年冠軍快32秒！蝸牛158秒衝向終點贏得「生菜..

萌妹與街貓「喵語聊天」二重奏　網融化：可愛到狂重播

腸病毒隔離！主子成萌妹「抗病良藥」　吸完笑：好香喔

小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　..

小黑熊「跟媽媽走散」遭2土狗追趕！他救下嘆：好瘦　..

大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽..

深蹲1000下！女大生2天後睡醒「雙腳不能彎曲」...

夫妻互看不爽？房間「角對角」惹禍...風水一次解

世泳賽／3全國紀錄保持人皆落馬　28日中華泳隊最後..

U12世界盃／讓南投被看見　中華抗南非全叡先發拚二..

中職／吳昇峰體驗職棒規格　應對大批媒體不習慣

台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

前進莫斯科中央陸軍仍未定　林書豪：很榮幸被看上

張信哲送大彩蛋！　為電影獻聲＋客串演出...粉絲超..

李鵬遺體29日火化　天安門等地將下半旗致哀

林志玲婚後現身美出新高度　大方秀平坦小腹、透露紅唇..

寵物動物熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑..

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

讀者迴響

熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑..

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

最新影片

更多

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護費快繳

寵物箱頻傳出「悽慘嬰兒哭聲」　主人遭誤虐童...嘆：解釋到心累

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵」爸氣瘋

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變臉噴淚：別嚇我...

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面