小猴疑遭人電擊慘死！女遊客抱起屍體超痛心　縣政府要查了

▲小猴子疑遭人電擊慘死，女遊客抱起屍體超痛心。（圖／翻攝自宜蘭大小事）

記者趙蔡州／綜合報導

一名余姓女遊客日前到宜蘭冬山鄉旅遊時，發現某一間停車場旁邊有一隻口吐鮮血的小猴屍體，她詢問附近的商家後才了解，原來當地的猴群相當多，所以有人就會故意去電猴子，事後她也在臉書社團曝光後，希望大家可以幫忙注意、保護動物。對此，宜蘭縣農業處27日表示，將派人前往調查確切死因。



余女26日在臉書「宜蘭大小事」發文指稱，她24日到宜蘭冬山鄉旅遊時，發現當地一處停車場旁邊有一隻小猴子死在路邊，她詢問附近的攤販後才了解，「這邊約20-30隻猴子（棲息），平常都會在馬路旁邊玩，可是會有人『電擊』牠們。」

「小猴子死亡時，全身沒有傷口，但口流少許鮮血」，她依照自己過去的救援動物經驗，認為小猴子也應該是遭人電擊或下毒毒死，因此她才會決定把事件PO上網路，希望大家可以幫忙注意，不要再有這種惡意傷害的事件了。

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▲宜蘭縣政府農業處將派人前往調查猴子的死因。（圖／農委會提供）

其他網友看了紛紛留言說：「傷害小生命會遭報應的」、「有的猴群很兇，但用電擊也太過分」、「猴子很會跑怎會被人電到」、、「到底誰這麼壞」、「電擊傷害很惡劣」、「不懂傷害那些小生命的人，到底是什麼心態」、「希望不是真的被電殺，猴子這麼敏捷」

對此，宜蘭縣政府農業處處長康立和表示，猴子被人惡意電擊的情況過去很少聽聞，比較常見的是猴子爬電線桿意外觸電，這起案例因為還沒有見到猴子的屍體，所以現在還無法確定真正的死因，他們將派人且會同警方一起前往調查，若結果證實是有人惡意攻擊猴子，他們也會依野生動物保育法開罰。