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3幼貓染上「6月殺手」死亡率達9成！　收容所出動全員隔離搶救

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▲▼3幼貓染貓瘟「死亡率9成」被隔離！　收容所出動全員隔離搶救。（圖／台北市動保處提供）

▲台北市內湖動物之家日前救回3隻感染貓瘟的幼貓。（圖／台北市動保處提供）

記者闕雁琳／採訪報導

收容所每天要面臨各種犬貓醫療狀況，常見的有犬隻打架、貓咪突然不吃飯等問題，最頭痛的是幼齡貓狗的傳染病。近日台北市內湖收容所救援3隻的幼貓感染貓瘟，病毒傳染性極高，對於在幼貓或未滿6個月的小貓具有強大威脅性。所內的員工全員出動，做好籠內消毒、給予抗生素，才順利幫助牠們度過難關。

貓瘟的治療主要以支持療法或對症療法為主，若是沒有及時提供支持療法，感染貓瘟的幼貓有將近90%的死亡率。為了救活這3隻小貓，收容所動員所有獸醫師及助理人員，並需做好生物安全的分級，將貓瘟病貓做適當之隔離。

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醫療處置過程也要謹慎避免接觸汙染，並妥善處理醫療廢棄物的分類及操作後的消毒過程，避免病毒擴大傳播，讓其他收容的貓咪生病。動物之家獸醫師們依據美國獸醫師協會（AVMA）的建議提供的支持療法，包含及時給予適當輸液補充電解質，緩和脫水的症狀與提供足夠的營養，同時給予抗生素預防細菌性感染發生，經過幾日照顧，小貓們順利康復。

▲▼3幼貓染貓瘟「死亡率9成」被隔離！　收容所出動全員隔離搶救。（圖／台北市動保處提供）

▲醫生們戴上手套幫小貓看診，避免透過接觸分泌物感染其他貓隻。（圖／台北市動保處提供）

動保處表示，動物之家一旦遇到貓瘟的案例時，等同面臨一大挑戰。因為貓瘟的傳染性極高，只要其他貓隻接觸到感染貓瘟貓隻的眼鼻分泌物、食用器皿、未清洗乾淨的籠舍，或是透過跳蚤都可能會傳播此病毒，因此，清潔與消毒是非常重要的基本功，凡是貓瘟病貓使用過的食盆、籠舍、醫療器材都需要多次消毒、清洗時也要刻意隔開。

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獸醫師為了避免交叉污染，常常需要穿著多層的防護衣、並著手套、口罩甚至鞋套，在夏季炎熱的貓舍環境中（因為貓瘟的貓咪需要額外保溫），替貓咪進行更換留置針、注射輸液或灌食等醫療處置。

貓瘟又稱為貓泛白血球減少症或貓傳染性腸炎，是由貓小病毒(Feline Parvovirus)所引起的一種病毒性傳染病，有高度的傳染性及高機率的致死性，尤其是年幼的貓咪更容易受到病毒的威脅而產生嚴重的症狀。臨床症狀常見發燒、嘔吐、下痢、食慾不振，還會因為免疫力下降而繼發其他相關的疾病。

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關鍵字： 貓瘟幼貓台北市動保處死亡

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