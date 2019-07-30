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科摩多巨蜥生吞猴子！血腥獵殺「6口下肚」　罕見畫面曝光

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記者柯沛辰／綜合報導

科摩多巨蜥（俗稱科摩多龍）是世界上最大的蜥蜴，目前僅分布於印尼的4座島嶼上。不過，近日有鏡頭捕捉到一隻3公尺長的科摩多巨蜥進行獵食，只用了6口就輕鬆將整隻猴子吞下肚。罕見畫面曝光後，不僅迅速在社群平台上瘋傳，也掀起網友熱議。

影片中可以看到，這隻科摩多巨蜥獵捕到一隻成年的猴子，但只用了6下，就輕易將對方從頭到腳生吞，甚至滿足地伸了伸粉色的舌頭，畫面相當驚人。

科摩多龍（Komodo dragon）獲聯合國教科文組織列為世界遺產。（圖／達志影像）

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▲科摩多龍（Komodo dragon）是世界上現存最大的蜥蜴。（圖／達志影像）

據了解，科摩多巨蜥是肉食性和食腐動物，會分泌毒液咬傷獵物，在緩緩跟蹤待對方死亡。特徵方面，科摩多巨蜥平均體長2到3公尺，體重落在70公斤，腳上會有尖銳的抓子，以幫助牠們撕裂獵物的肉，身上粗厚的硬皮用來防止咬傷，而粗壯的大尾則用來掃倒敵人。

科摩多巨蜥是目前世界上最大的有毒動物，最長壽命可達30歲，現存數量僅6000頭，大多棲息在印尼小巽他群島，其中科摩多島有1700頭、林卡島有1300頭、莫堂島有1000頭，弗洛雷斯島則可能有2000頭。為了避免人類捕殺，聯合國教科文組織1991年已經將科摩多島列為世界遺產。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 科摩多巨蜥科摩多龍猴子印尼

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