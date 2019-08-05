「大象～我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉身走近「笑臉拋回」

記者林韋辰／採訪報導

「媽媽帽子掉了！請您幫我們撿回來！」天真無邪的孩子啟發大人不同的思維。一名媽媽Kelly Tseng31日帶著兩名幼童到臺北市立動物園玩耍，結果一陣風，自己的帽子被吹到大象園區的溝槽。當下心想「天啊...這麼深，肯定撿不回來」，一旁孩子則拼命拜託大象幫忙撿，沒想到下秒神奇事情發生...短短10秒的珍貴影片在網路上瘋傳。

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Kelly Tseng表示，4歲兒子騰騰和2歲女兒曦妞站在圍欄旁邊，反覆對著大象呼喊，「大象～我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿！」。原本在吃草的大象聽到幼童呼救聲，慢慢往聲音方向前進，接著還真的用長長的鼻子去撿帽子，身體再轉向孩童所在位置。

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▲大象聽到萌童呼救聲，微笑地把帽子丟回去，超級有靈性！（圖／網友Kelly Tseng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



從Kelly Tseng錄下的影片中可見，騰騰和曦妞持續吶喊「給～給～丟～丟過來～丟過來～」，這時大象甩甩鼻子、看了一眼後，一邊發出尖叫聲，一邊將帽子拋過來，神奇的事情讓在場遊客驚呼連連，Kelly Tseng則驚呆「我想說牠怎麼可能聽得懂，聽的懂就神了！結果牠真的拋給我們，我立即大聲對牠喊『大象～謝謝你』。」

單純的孩子激發Kelly Tseng不同的思維、教會她「絕不放棄」的一課，同時也親眼見證大象「真有靈性」的一面。Kelly Tseng表示，「我原本認為不可能，但孩子心思很單純，相信堅持下去一定會成功。他們讓我學會用孩子的角度看待事情，會不有意想不到的結果，相信這世界單純的美好！」

▲孩子跟大象溝通的背影。



Kelly Tseng也笑說，「孩子還天真的說，是不是最近我都在圖書館唸大象相關的繪本故事給大家聽，所以牠感受到了，想要謝謝我所以幫我」Kelly Tseng當全職媽媽，平常一邊育兒，一邊到龍潭當志工，到處唸故事繪本給孩童聽。

記者也打電話到「台北市立動物園」，由於保育員尚未上班，目前無法得知是哪一隻大象這麼有暖心、這麼有靈性。

影片在網路上傳出感動不少網友，大家也紛紛在底下呼籲，「真的很感動！不要再去騎大象了，我也發誓不在看大象表演，牠們之所以這麼聽話，是經過長時間的虐待。」、「請善待每個有靈魂的生物」、「讚嘆的同時，今後請勿支持任何大象活動…」，「好感動的一刻！孩子們與大象之間的純真互動」、「好聰明的大象，太可愛」、「牠真的聽的懂！！」。

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