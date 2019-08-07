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臭到翻天？鸚鵡伸腳給豹貓聞　下秒後仰大翻一圈！

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▲這互動我給滿分！一位日本網友再IG上po出一則超可愛影片，影片內容是一隻孟加拉豹貓和一隻鮭色鳳頭鸚鵡一起玩耍的影片；影片中可以看，鸚鵡伸出它的爪子，貓貓聞了聞之後，卻突然往後倒，在地板上摩蹭了好一陣子，超逗趣的畫面，也讓主人不經笑說，「爪子到底是多臭拉XD！」（圖／翻攝自masaki1133 IG）

▲貓貓聞完鸚鵡爪子，一秒往後躺，似乎很受不了這個氣味。（圖／翻攝自IG／masaki1133）

實習記者任珈萱／綜合報導

這互動我給滿分！一位日本網友在IG上貼出一則超可愛影片，影片內容是一隻孟加拉豹貓和一隻鮭色鳳頭鸚鵡一起玩耍的影片。影片中可以看，鸚鵡伸出它的爪子，沒想到貓貓聞了聞之後，卻突然往後倒，在地板上摩蹭了好一陣子，超逗趣的畫面，也讓主人不禁笑說「爪子到底是多臭拉XD！」

影片中可以看到，這兩隻小可愛在玄關玩耍，其中鸚鵡先是伸出牠的爪子，貓貓先是遲疑了一下便聞了聞，不料過了幾秒後，貓貓突然往後一躺，開始磨蹭腳踏墊，又翻滾一圈開始舔毛，時不時地仰頭望著小鸚鵡，逗趣畫面笑翻不少網友，「哇，牠們相處得很好」、「貓貓是不是想聞更多味道」、「天哪這太可愛了」。

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孟加拉貓（Bengal cat）又稱孟加拉豹貓，起源美國，有著一身金黃色的身軀及黑色斑紋，體重約5.5～9公斤，骨架結實、身體強壯，毛短。特質方面，豹貓獨立性強，性情多變，有時表現出野性的一面，捕獵能力也比其他品種的貓強。

至於鮭色鳳頭鸚鵡，母鳥虹膜帶紅色，公鳥為黑褐色，棲息地為開闊的林地、紅樹林、沼澤，偶爾集群出沒，經常食用包括堅果、椰果、種子、漿果、昆蟲等，在4、5歲時會達到性成熟，繁殖期在7-8月間，全年均可繁殖，但每次產卵2顆，約28天後孵化，在1989年被列為《瀕危野生動植物物種國際貿易公約》附錄Ⅰ中的瀕臨絕種鳥類。

關鍵字： 日本網友孟加拉貓鮭色鳳頭鸚鵡

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