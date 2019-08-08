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地板怎麼在晃？肥汪夢中驚醒要逃「結果腿軟」　媽看監視器笑翻

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記者林韋辰／採訪報導

台灣8日上午5時28分發生芮氏規模6.0有感地震，一早的「地牛翻身」嚇醒不少民眾還有寵物們。粉專「白眼狗有財」8日一早PO出一則逗趣監視器，內容是3歲半米克斯「有財」原本開心地呼呼大睡，忽然感受到「強烈晃動」，嚇得起身想逃...結果後腿不聽使喚「1秒癱軟」。此景讓媽媽笑不停，直呼「跟阿公腿麻的道理一樣」！

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從監視器中可見，戴著頭套的有財躺在地板睡覺，突然覺得不太對勁？「地板怎麼在晃？」驚恐起身察看，發現越搖越大力，準備爬起來要逃。這時，小後腿站起後又默默軟掉、後腿和屁屁直接坐在地上，無辜的汪星人就這樣張大眼，緊張地四處張望，哪裡都不敢去。

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▲地震超大！肥汪夢中驚醒要逃「結果腿軟」　媽看監視器笑翻。（圖／粉專白眼狗有財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有財：地震真的嚇死寶寶了啦～（圖／粉專白眼狗有財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我當時在床上笑翻！第一次看到狗狗腿軟！」同樣被地震震醒的媽媽說，當時趕快衝過去找有財，之後回播監視器才看到這麼逗趣的一幕，同時也提到，這次地震是有財狗生遇過最大的一次，「之前有一次牠也有感覺，然後就狂吠、炸毛這樣，從這次的反應來看...應該是驚呆了。」

可愛的有財體重30公斤、身材非常魁梧，但霸氣的外表跟內心成反比。媽媽說，「牠的身材高大，但是超級膽小，牠曾經看到『大蒼蠅』，嚇到當場尿尿，然後牠在家裡的脾氣又很大。」

▲地震超大！肥汪夢中驚醒要逃「結果腿軟」　媽看監視器笑翻。（圖／粉專白眼狗有財提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肥胖的有財其實搖的...「很平安」。

媽媽將有財腿軟的畫面錄下來，分享到粉專「白眼狗有財」，並詢問粉絲是否平安。網友看完紛紛留言笑說，「有財做得很好～降低重心穩住沒有亂衝」、「狗狗似乎可以提早知道要地震，因為還沒開始搖她就有反應了耶～」、「真的嚇到腿軟哈哈」、「真的超晃，有財有被嚇到」、「動物真的有預知能力耶」、「拍拍有財」。

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