狗狗亂小便...鄰居怒抗議！飼主淚貼「骨灰照」：牠已燒成灰　他嚇呆秒閉嘴

▲狗亂小便被抗議，他貼骨灰照公告「牠已過世」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

「已燒成灰的狗 怎麼會去他家門口大小便？」一名飼主在臉書《爆怨公社》發文表示，她養的吉娃娃「吳小妹」6月時過世，但對面鄰居卻時常站門鈴抱怨狗狗隨地大小便，讓她無奈之下，只好貼出「吳小妹」的骨灰照公告，「我家小隻狗已於2019/06/25已經往生，這是他（牠）的骨灰，別再認為是他（牠）在你家門口大小便了好嗎？」

原PO發文表示，「我雖然沒親眼目睹浪貓在哪裡大小便，但我多次看到浪貓出入」前些日子是對面的女屋主來抗議，而當時「吳小妹」還在，再加上原PO也沒有證據反駁，「只能認了」，而第二次對方再來抗議時，「吳小妹」已過世2週，但原PO仍然沒有做太多回應。

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直到9日凌晨4時許，原PO見到鄰居家門口又有尿漬，當時還心想「都說吳小妹往生了，應該不會再來按門鈴了吧」，但沒想到，這次換成男屋主來抗議，原PO當下立刻告訴對方，「我家小隻的往生了」，對方一聽先是驚訝後回應，「你家小隻的往生了喔」，但口氣似乎還是肯定是「吳小妹」在家門口亂小便。

▲飼主將「吳小妹」的骨灰製成琉璃珠，並戴在身上紀念「吳小妹」這些年的陪伴。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO逼不得已之下，只好在門口貼出「吳小妹」的骨灰照，並公告「我家小隻狗已於2019/06/25已經往生，這是他（牠）的骨灰，別再認為是他（牠）在你家門口大小便了好嗎？」事後也發文寫下，「吳小妹真的死了好嗎？再四天就七七了，難怪我都覺得妹妹死不瞑目，吳小妹已經變成琉璃珠了啦」。

原PO這樣的遭遇讓許多網友看了紛紛搖頭，留言「可憐的狗狗，往生後還要被冤枉」、「所以他們是要不要自己裝個監視器，看清楚再講話比較好吧」、「這世界不差多疑的人」。

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