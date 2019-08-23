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超萌臭鼬受困獲救「回報大禮」給善良員警　他急忙跳開全身還是沾滿...

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▲臭鼬的頭被優格蓋子卡住，員警幫助牠獲救。（圖／取自pixabay）

▲臭鼬的頭被優格蓋子卡住，幸好遇到好心員警幫助牠獲救。（示意圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge, Massachusetts）的警察麥金帝（Dan McGinty）在本週一（19日）早上約6點半時，看見一隻臭鼬被優格蓋子卡住頭部，善良的他一心想要幫助臭鼬脫離困境。想不到當臭鼬重獲自由時，竟以為員警是要攻擊牠，因此立刻噴發臭液，讓麥金帝全身沾滿臭氣。

據KRON-TV、Metro等外媒報導，位在劍橋的愛犬公園（Danehy Dog Park）出現一隻受困的臭鼬，牠的頭部竟被優格蓋子給卡住了。當地員警麥金帝見狀，便慢慢朝臭鼬靠近，希望這隻小動物趕快脫離困境，而在他一看到臭鼬腳步趨緩時，便立刻往前跨出一步，將優格蓋拔除。

請繼續往下閱讀...

想不到麥金帝好不容易讓臭鼬免於受苦，就立刻遭受到「臭屁」攻擊，讓全身上下都沾滿臭味，還嚇得他只顧往前飛奔。原來這隻臭鼬是誤以為員警不安好心，因此出於保護機制，便收縮了兩個肛門腺，並朝「敵人」噴出帶有惡臭的黃色液體。

劍橋警察局在21日時於臉書發布這則短片並寫道，「一隻幸運的臭鼬和一個不幸的警官」，他們慶幸臭鼬不但脫困，還毫髮無傷，不過麥金帝卻遭受到了嚴厲的處罰，即便多次淋浴後，身上仍是一陣惡臭，就連車子也難逃一劫。不過此舉卻引來不少網友大讚，「這是最棒的影片！謝謝你拯救小動物」、「謝謝你的善良」、「做得太好了！」

關鍵字： 臭鼬劍橋愛犬公園受困

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