緊盯中華隊贏美國驚覺「水杯失守」　貓奴笑：防守2年了

記者李依融／綜合報導

網友Yajing Ke22日中午專注鎖定12強棒球賽台美大戰，在中華隊贏得勝利的同時，她突然發現「我的水沒有守好！」原來是黑貓「烏龍」把奴才的水杯當作洗手水，不斷從裡頭撈水來喝，讓奴才又無奈又好笑。

Yajing Ke分享，當時她正專注地鎖定中華隊對戰美國的比賽，同時全程都要小心桌上的水杯不能被貓偷喝，然而隨著戰況激烈她也越來越認真投入，再回過神時突然驚覺「我的水沒有守好！」最後中華隊睽違21年贏得比賽，而Yajing Ke卻失守了她的水杯。

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▲烏龍正調皮，經常追著2隻貓姐姐。（圖／飼主Yajing Ke提供）



烏龍是一隻2歲女生貓咪，奴才每天都要忙著「防守」很多事，包括防守偷喝水、防守每個塑膠袋以免被咬破、防守爬聖誕樹，此外烏龍也超愛追2隻10歲貓姐姐，奴才還要防守牠吃掉老貓的壽命」，原因是2歲貓咪太調皮，有時追貓咪還會害老貓吐出來。」

▲烏龍還有2隻虎斑貓姊姊。（圖／飼主Yajing Ke提供）



烏龍家除了黑貓烏龍、貓姐姐愛莎與小咪，還有一隻寵物蛇與守宮，因為有了烏龍的調皮搗蛋，家裡每天都很熱鬧。至於烏龍是怎麼來的，Yajing Ke表示當時鄰居在外面車底下找到年幼貓貓，「因為鄰居與親友都不能養，就拿來給我，我那時候在煮飯沒空拒絕，牠就這樣住下來了。」

網友看到烏龍都喝水的影片，覺得可愛又搞笑，「贏球再倒一杯牠喝呀！」、「比賽太緊張了會口渴啦！」、「奴才的水通常都比較甜啦。

▲烏龍正是調皮搗蛋的年紀。（圖／飼主Yajing Ke提供）

▲烏龍的貓姊姊都已經10歲。（圖／飼主Yajing Ke提供）

▲烏龍家還有寵物蛇與守宮。（圖／飼主Yajing Ke提供）