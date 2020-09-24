愛犬凌晨3點反常狂吠！她看監視器竟聽見「鬼娃呢喃」寒毛全豎起

▲寵物監視器錄到難以解釋的孩童說話聲。（圖／翻攝TikTok@sweetnsassytara）

記者吳美依／編譯

外國發生一起難以解釋的事件。飼主塔拉（Tara Bland）凌晨3時20分時，站在2樓呼喚愛犬德克斯特（Dexter）。但是，狗狗上樓後，卻突然反常地大聲吠叫。她為此感到非常困惑，因此查看寵物監視器，未料竟聽見「孩童鬼魂」說話的聲音。

影片中，德克斯特一聽見主人呼喚就趕緊跑上樓，此時，空無一人的客廳卻出現一個似乎是幼童的稚嫩聲音，說著「不要走，狗狗」，毛孩下秒立刻開始狂吠。

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@sweetnsassytara im upstairs, U hear me yell "dexter". camera records ghost saying "dont go doggy", my dog hears & barks. unaware I ask what u barking at? ##scary original sound - Tara Bland

《每日星報》報導，塔拉當時還不知道發生什麼事，詢問狗狗「你在對著什麼吠呀？」她在好奇心驅使之下，看了監視器畫面，卻嚇出一身冷汗，「當我聽到它（監視器）錄到的聲音時，脖子後面的寒毛都豎起來了」，並將影片分享到TikTok。

許多網友們都被嚇壞了，深信那是一個「鬼娃」在對狗狗說話，紛紛留言表示，「這聽起來像是個孩子，而事實上，大多數『孩童鬼魂』都不是孩子，所以要小心」、「馬上拋棄整個房子吧！」、「3點是最令人毛骨悚然的時刻，這讓它更加毛骨悚然了」。

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