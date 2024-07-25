貴賓狗颱風穩紮馬步上廁所　奴才求饒：大哥我想回家

記者李依融／綜合報導

適逢強颱凱米來襲，網友黃雅雅家的2隻貴賓狗很堅持要外出上廁所，只見強風吹得狗狗頭髮飄散，河面水位也越漲越高，奴才忍不住哀求「大哥我想回家」。

黃雅雅在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享影片，只見地上溼答答能見到積水，而2隻貴賓狗堅持在草皮上如廁，即使迎著風雨還是扎實蹲馬步，享受這解放時光，黑色貴賓狗如廁完舒爽地踢腳，看起來心情愉悅。

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▲狗狗們堅持要上廁所，任憑風吹也紮穩馬步。（圖／有點毛毛的／飼主黃雅雅投稿）



黃雅雅帶著狗狗外出上廁所，心情可無法如此愜意，她看著一旁的河面越漲越高，風勢也相當明顯，不禁哀求「大哥我想回家」，拜託狗狗們趕緊如廁完成。而終於回到家後，狗狗們還一直在門口徘徊，示意想出門，但奴才說什麼都不肯了，直呼「外面現在是颱風！」。

網友看到影片也驚呼「還以為只有柴犬才會這麼固執！」、「沒想到貴賓也這麼風雨無阻」，黃雅雅則說「他們在公園的好狗友是柴犬啊！有網友幫忙註解「白貴：氣定神閒地蹲、黑貴：踏著雀躍的腳步」，黃雅雅則說出心聲「奴才：嚇到屁滾尿流啊」。不過也有網友提醒，帶毛孩外出散步務必繫上牽繩，以免發生意外。

▲外面風雨交加，狗狗還是想要出門。（圖／有點毛毛的／飼主黃雅雅投稿）