柯基颱風天散步「屁股翹一根」超吸睛　穿雨衣沿路認真巡草皮

記者闕雁琳／採訪報導

颱風天堅持要散步的不只有柴犬！高雄市鳳山一隻5歲的柯基犬「豆豆」習慣外出上廁所，這兩天凱米颱風襲來，媽媽趁著風雨小一點的時候，帶愛犬去外面上廁所。豆豆穿著專屬的雨衣，連尾巴都有包起來，屁股後面翹一根，認真地巡視草皮，滿身黃的可愛模樣特別吸睛。

▲▼豆豆穿的雨衣有特製尾巴部分。（圖／網友呂云珊授權提供）

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媽媽表示，豆豆是一個親人親狗的小男生，很喜歡去外面玩跟滾草皮，所以完全不在家大便尿尿，下雨天的時候會幫牠穿雨衣，「豆豆穿雨衣時會無奈，但是為了散步牠還是會乖乖穿。」有趣的是，媽媽有幫豆豆的雨衣特製，為了不讓牠尾巴淋濕，雨衣尾段是另外找防水布縫上去的，屁股部分有預留便便洞口，沒有全部縫死。

▲▼豆豆和柯基妹妹「娜娜」感情很好。（圖／網友呂云珊授權提供）

媽媽昨天趁風雨沒這麼大時帶狗去散步，豆豆穿著雨衣認真地巡視草皮，有時候聞到氣味，尾巴會翹起來搖擺，特別顯眼。雖然這幾天都有颱風，但媽媽仍然會找空檔帶豆豆和柯基妹妹「娜娜」去放風上廁所。

▲▼飼主幫愛犬們的尾巴留特殊造型，走在路上特別好辨認。（圖／網友呂云珊授權提供）

豆豆穿特製雨衣在颱風天散步的畫面曝光，不少網友都被萌翻直呼，「好可愛的雨衣！還包住尾巴」、「想知雨衣那裡買啊？我家也有短腿腸XD」、「好可愛尾巴也可以套」、「我家的也是，以前颱風天，我都跟牠商量，我們等颱風眼，再快衝出去」、「居然也有柴犬以外的狗狗颱風天也非要外出上廁所的」、「那根尾巴很吸睛」。