「巴西吳彥祖」奧運體操場上8塊肌吸睛　IG曬寵汪照

▲Arthur Nory經常曬出愛犬合照與健美身材。（圖／翻攝自IG@arthurnory）



記者李依融／綜合報導

2024巴黎奧運開幕，許多帥哥運動員成為焦點，其中被譽為「巴西吳彥祖」的體操選手Arthur Nory超寵愛自家喜樂地牧羊犬Tokyo與Rita Lee，經常曬出與毛孩們的甜蜜時光。

Arthur Nory被網友稱為「巴西吳彥祖」，今年30歲的他是日本與巴西混血，健美的身材與深邃的眼神，在巴西有「體操王子」的稱號。他經常在IG曬出喜樂地牧羊犬Tokyo與Rita Lee的照片，有時一起賴在床上享受抱抱時光，還戴上生日帽幫愛犬開心慶生，再來個開心的下午茶約會，在在都能看出Arthur Nory是十足的狗奴，對毛孩的喜愛溢於言表。

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▲Arthur Nory幫愛犬慶生。（圖／翻攝自IG@arthurnory）

去年東京奧運恰巧遇到新冠肺炎疫情延期舉辦，Arthur Nory曾提到，疫情期間他帶狗狗們練習障礙賽跑，幫狗狗消耗精力，自己也訓練敏捷性，保持體能之餘也增進感情，「看著Tokyo與Rita Lee玩得很開心，自己的情緒與心態也比較好。」

▲Arthur Nory與愛犬親密合影，讓粉絲不禁說「想當狗」。（圖／翻攝自IG@arthurnory）

此次巴黎奧運是Arthur Nory第三次參賽，他曾在里約奧運地板項目奪得銅牌，此次巴黎奧運體操項目將在當地時間7月27日下午5時（台灣時間7月27日晚間11時）展開，屆時能看到Arthur Nory參賽。

▲Arthur Nory抵達巴黎奧運體操場館，為即將到來的比賽做準備。（圖／翻攝自IG@arthurnory）