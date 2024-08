南非長頸鹿脖子扭成「閃電狀」還能吃葉子　她目睹看呆

▲克魯格國家公園一隻長頸鹿的脖子怪異彎曲。(圖/翻攝自Kruger National Park - The Best Of Kruger/Lynn Scott)



記者李依融/綜合報導

旅遊部落客Lynn Scott造訪南非克魯格國家公園,被一隻「脖子壞掉」的長頸鹿吸引,只見長頸鹿的長脖子閃電形扭曲,彷彿被扭過一樣,讓她忍不住驚嘆「這是我看過最奇怪的動物遭遇」。

Lynn Scott前往南非克魯格動物園旅行,途中見到許多野生動物,其中一隻脖子扭曲的長頸鹿讓她相當驚訝,她將照片PO上臉書,希望有知情人能說明原因。大部分的長頸鹿都有長長的脖子,但這隻長頸鹿的脖子扭成閃電型,卻還能正常攝食高處的綠葉。

網友見狀猜想,「應該是公長頸鹿爭搶地盤打鬥受傷」、「看起來好像假的」、「可能是打鬥的時候受傷了?」。

非政府組織長頸鹿基金會獸醫Sara Ferguson認為,沒有照過X光無法判定是否為骨折,不過她猜想這可能是「斜頸症(wry neck)」,有可能是先天的,也可能是後天因為一些原因造成,包括睡姿不正確、椎間盤突出、肌肉萎縮與脊髓感染等,在人類身上也會見到。

Sara Ferguson提到,她過去曾看過一些長頸鹿也有類似的病例,不過未曾見過如此嚴重的情況。

▲長頸鹿通常有長且直的脖子。(圖/台北市立動物園提供/資料照片)