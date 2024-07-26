我家門口有海洋！　米克斯見「稻田消失變波浪」傻眼定格

記者李依融／綜合報導

颱風凱米侵襲宜蘭帶來強烈降雨，原本的農田變成一片汪洋，汪星人Honey開心地想到平常的遊樂場奔跑，面對「我家門前有海洋」牠頓時傻眼了，這一幕恰巧被爸爸王旌拍攝下來。

▲Honey看到家門外有波浪，傻眼定格在原地。（圖／飼主王旌提供）



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▲Honey和姊姊Sugar經常在家門外玩，後方的田地因颱風淹成海洋。（圖／飼主王旌提供）

王旌在宜蘭壯圍經營露營區，場地周邊是大片稻田，平常2隻愛犬Honey與Sugar都會到田裡奔跑玩耍。凱米颱風襲台，宜蘭首當其衝，強降雨讓露營區外的稻田變成一片汪洋，房子彷彿像船漂浮在水面上一般，Honey原本開心想去跑跑，但一出門就看到原本的稻田消失了，取而代之的是淹滿的水還有波浪，讓牠頓時定在圓地傻眼，不敢相信自己眼前的畫面。

▲毛孩的日常光景與颱風時差太多，頓時無法接受眼前的景象。（圖／飼主王旌提供）

王旌26日接受《ETtoday寵物雲》採訪表示，目前積水已經退去，而平常狗狗們都是在自家的草地上廁所，颱風來襲毛孩的「日常生理需求」並沒有受到影響，「牠們反而還一直想出來吹風」。對於家門外的汪洋，王旌說，幸好家中的2隻毛孩都不愛玩水，所以沒有跳進去的衝動，「但兩個看到那片水也都傻眼了」。

▲Honey與Sugar不喜歡游泳，所以沒有跳下水。（圖／飼主王旌提供）

可愛的Honey是一隻漂亮的黃狗狗，去年牠在台中谷關遭棄養，王旌看到後覺得很像自家愛犬Sugar，便立刻從宜蘭殺到台中領養，一開始送養人還不敢相信擔心是「詐騙」，但看到Honey真的找到愛牠的家人，還有700坪露營區可以奔跑，也好為Honey開心。

▲Honey與Sugar長得非常相似，也因此王旌立刻衝到台中把寶貝領養回家。（圖／飼主王旌提供）