還在喝奶！新生抹香鯨受困七星潭沙灘！　緊急救援仍不治

▲▼抹香鯨幼仔受困花蓮七星潭沙灘，附近海面無其他抹香鯨徘徊逗留跡象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區26日清晨接獲通報，七星潭2618號防風保安林海岸地區，有鯨豚活體擱淺。花蓮縣政府隨即啟動海洋保育類野生動物救援組織，協同有關單位及遠雄海洋公園獸醫立即至現場進行救護評估。

現場研判種類為抹香鯨的幼鯨，體長約4.2公尺以上，體重約800公斤以上，體表還有鯨豚新生兒才有的胎摺特徵，以及背鰭和尾鰭都還沒有完全展開，腹部的肚臍也還沒有癒合，因而評估是還在喝奶的初生幼體。

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MARN工作人員抵達現場時根據呼吸頻率及活動力評估抹香鯨寶寶體力已經不佳，現場天候偶有陣雨，且大雨後海灘鬆軟活體搬運困難，附近海面也沒有其他抹香鯨徘徊逗留的線索與跡象。

經各方單位積極合作處理，由獸醫師專業判斷，並依《海洋保育類野生動物救援組織網（Marine Animal Rescue Network 簡稱MARN），作業手冊》進行相關人道處置，最後該幼體抹香鯨於12:46停止心跳，確認死亡。

▲花蓮縣政府邀集相關單位趕赴現場救援。

幼體抹香鯨擱淺．原因，將待明日中華鯨豚協會及相關專業獸醫師進行解剖分析及判斷。

花蓮縣政府農業處陳淑雯處長提醒，若見到擱淺鯨豚，千萬不要逕行推回海中。因為鯨豚是哺乳類動物，出現擱淺情形主要是因為身體健康狀況不佳，推回海中將導致動物嚴重嗆水。

花蓮縣政府農業處呼籲民眾見到擱淺鯨豚請立即撥打118通報海巡署，並依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕及要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠及不要喧嘩。