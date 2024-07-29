小食蟻獸「紅龍」滿月啦！即將與大家見面　園方曝光超萌照

圖文／鏡週刊

台北市立動物園的熱帶雨林區再添新成員！小食蟻獸「小紅」「黑皮」上月的第3胎雄性寶寶「紅龍」，於28日喜迎滿月，目前健康狀況頭好壯壯。

台北市立動物園在臉書粉專上發文，透露：「待『紅龍』能自如的探索環境後，就有機會跟大家見面喔！」園方表示，預計在9月讓「紅龍」與媽媽「小紅」一起在戶外展區首度亮相，屆時遊客將有機會見到這對可愛的母子。

園方也率先曝光小食蟻獸「紅龍」的萌照，令網友直呼「萌帥萌帥的」，還有「紅龍」趴在媽媽「小紅」肚子上的撒嬌畫面，融化不少粉絲們，紛紛留言表示「好可愛呦」「恭喜小紅媽咪」「祝福紅龍寶寶」「恭喜，也希望大食蟻獸能再媒合成功，為族群繁衍」。

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▲園方率先PO出超萌照片，其中還有母子抱抱的溫馨畫面。 （翻攝自台北市立動物園）



園方提到，目前園區內共有7隻食蟻獸，包括5隻雄性和2隻雌性。而「紅龍」的爸媽「黑皮」和「小紅」於2020年時先產下了大姊「紅豆」，2022年則又迎來二哥「紅包」。

值得一提的是，先前曾發生過「小紅」帶著女兒「紅豆」逃離展場，還好「紅豆」當天就被找到在涵洞中，媽媽則一直到3個月後，才在深坑山區的樹洞中被登山客找到。這段經歷後來甚至被中興大學研究團隊撰寫成論文，並登上國際期刊《生態與演化》（Ecology and Evolution）。

目前「紅龍」的大姊「紅豆」已於2021年因親善任務，前往新加坡動物園聯姻；二哥「紅包」則在每週固定參與動物行為學院的課程。



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