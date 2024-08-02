13歲癱瘓狗穿上「風火輪」　海邊狂奔連健康汪都跑輸牠

記者李依融／綜合報導

一隻叫做Scooty的狗狗因為車禍癱瘓，飼主Erica Loring非常擔心，「不知道一隻殘疾的狗狗能活多久？」過了12年，當時那隻狗狗踏上專屬風火輪，在海邊「造乾哪飛」，甩開健全的狗狗也不是問題。

▲Scooty是一隻快樂的風火輪狗狗。（圖／翻攝自Tiktok@super_scooty）



Scooty2012年時因車禍癱瘓，飼主曾經非常擔心，為了讓愛犬自由活動，她幫愛犬裝上輪椅，沒想到都還來不及拍照，Scooty立刻變成一個小砲彈往前衝，也讓飼主的疑慮瞬間煙消雲散。

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現在13歲的Scooty已經邁入老年，人們可能會覺得牠的世界應該已經慢下來了，事實上Scooty比以前更有活力，甚至會因為太興奮而撞到東西，然而下一秒又若無其事地繼續狂奔。

每次一到沙灘上，Scooty開心地盡情奔跑，其他狗狗的飼主還擔心自家愛犬會不小心弄傷Scooty，但Scooty總是能輕易地甩開這些狗狗，此外牠最喜歡的活動還是追逐狗弟弟。

▲Scooty13歲了，但笑容與行動力還是小狗狗。（圖／翻攝自Tiktok@super_scooty）

Loring希望大家看到Scooty如此健康快樂，能藉此明白對於受傷或殘疾的狗狗來說，還有很多精彩的生活方式，「Scooty將繼續做自己喜歡的事情，而我珍惜每一次牠的奔跑。」