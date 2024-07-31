中山區黃狗遭虐打「毛巾纏脖子」頂樓哀號　獲救後最新現況曝光

▲民宅中遭虐打的小黃狗獲救後整體健康狀況良好。（圖／台北市動保處提供）

記者闕雁琳／綜合報導

台北市中山區發生虐狗事件，有民眾拍下對面鄰居拿棍棒虐打小黃狗「阿仔」，並用毛巾勒頸的畫面，狗狗發生陣陣哀號聲。有議員致電給台北市動保處長陳英豪，但救援隊因5樓上不去無法救援，晚間由台北市議員柳采葳找警察、動保處一同前往。阿仔獲救後送至動物醫院檢查，整體健康狀況良好、行為及活動力皆正常。

國民黨台北市議員柳采葳29日爆料，有網友在對面陽台看到狗狗「阿仔」23日被飼主拿棍棒毆打、毛巾勒頸，PO上社群尋求協助，而愛狗的主持人王乃伃看到後，馬上請一位議員協助，有議員致電給台北市動保處長陳英豪，沒想到救援隊員到了「阿仔」被虐的地點，只因為5樓上不去，也沒有協同警方處理，導致狗沒有被救援成功。直到晚間，柳請動保處立刻會同警方前往受虐地點，自己的辦公室主任也趕到現場，晚上10時初才終於救出「阿仔」，質疑動保處救援消極。

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▲狗狗看到人會來討摸。（圖／台北市動保處提供）



對此動保處表示，接獲民眾通報動物虐待傷害案件後，動保處即派員前往現場查訪，查訪當下住戶疑不在屋內，當下即與通報民眾保持聯繫，協助確認該住戶已不在頂樓，但犬隻仍可於頂樓自由活動，未見明顯行動異常，初步判斷暫無立即生命危險。

動保處續於晚間再次會同警方至現場查訪，並為瞭解犬隻受傷狀況，已將犬隻送往合作動物醫院檢查，經動物醫院評估，犬隻健康狀況良好、行為及活動力皆正常。動保處表示，飼主虐打犬隻行為已涉違反動物保護法規定，將約談飼主請其說明案情，全案將依法處理。

▲民眾提供有狗狗被虐畫面。（圖／柳采葳辦公室提供）



針對民意反映動保處應於第一時間抵達現場時緊急安置動物以免其生命遭到威脅，動保處表示，將進一步檢討動物虐待傷害案件處理流程及與警察局合作機制，以即時拯救受虐動物。