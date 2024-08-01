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寵物食品安全管理立專法　獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談寵物食品安全管理 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

民進黨立委李坤城對於寵物食安議題十分關注，積極推動制定《寵物食品安全管理法》專法。李坤城31日指出，寵物食品安全需要社會大眾一起把關，台灣有上百萬隻犬貓，現行《動保法》針對寵物食品安全的條文明顯不足。台北市議員林亮君也表示，近來寵物飼料食安出問題，飼主求助無門，同時也衍生寵物醫療和保險支持不足的狀況，政府應該對寵物健康有更積極作為，建立制度性規範。

Y’s Day「週三青年日」31日晚間舉行線上座談，主題為「希望毛小孩陪我久一點——寵物食品與生命安全如何顧」，李坤城與林亮君是在這場座談中，做上述表示，同場的學者專家來賓還包括中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊﹑「年年Paw Paw」創辦人江丞葳，以及兩位獸醫師郭璟逸、許傳忠。

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線上座談主持人中興大學國際政治研究所教授譚偉恩在開場表示，台灣寵物食品百花齊放，市值超過80億元，但對此的規範密度低、罰則輕，衍生較高的食安風險，造成寵物家長不安，政府應儘速強化相關制度，正視寵物與動物的健康安全。

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊指出，隨著台灣進入少子化和高齡化社會，越來越多人選擇將「毛小孩」視為家庭成員。與此同時，「尊重生命、愛護動物」已成為普世價值，關於動物權利的議題亦受到世人高度重視，也使得「動保議題」成為近年來台灣民眾關心的公共事務議題之一。

董思齊呼籲，許多先進民主國家都開始重視寵物專法的制定及優化，台灣政府及相關部門也必須建立更全面的立法政策，以確保寵物的健康福祉，才能讓所有陪伴國人的毛小孩們，都能在台灣這片尊重生命的土地上，健康快樂地生活下去。

台北市議員林亮君直言，台灣每年登記的寵物飼養數已大幅超越新生兒，政府應該對寵物健康有更積極作為，建立制度性規範。近來寵物飼料食安出問題，飼主求助無門，已衍生寵物醫療和保險支持不足的議題。

另外，林亮君也指出，她曾接到民眾陳情，寵物短吻犬在來台檢疫期間因環境因素引發心臟病，不幸死亡，凸顯台灣檢疫流程缺乏作業標準，亟待改善。

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

獸醫師郭璟逸表示，主食對寵物健康影響最大，常見的主食可分為飼料、罐頭、凍乾、鮮食和生食五種，在未拆封的情況下，飼料、罐頭、凍乾和常溫商業鮮食保存度都不錯；拆封後則以飼料和凍乾為佳。至於自製的鮮食、生食與冷凍食品，容易滋生病菌，引發傳染病或食物中毒。郭璟逸提醒，除了嚴格的安全檢驗，飼主也應注意，食品拆封後要盡快食用完畢，降低食安風險。

獸醫師許傳忠指出，今（2024）年四月起，各獸醫院陸續發現上百隻貓咪出現低血鉀和腎臟功能受損的症狀，引起家長的擔心和恐慌。經檢測發現，飼料中含有真菌毒素，推測是農作物被汙染，進而影響飼料和寵物，他建議，政府應明確列管各種毒素的濃度，維護民眾對台灣產品的信心。

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲獸醫師、民代、學者專家線上對談毛小孩 。（圖／記者陳弘修翻攝）

對於保障寵物食品安全，「年年Paw Paw」創辦人江丞葳表示，可從三個層面著手，首先是生產端的控管，政府應全面訂定並實施寵物食品管理制度，定期稽核，確實掌握產品的原料採購和生產過程。第二是落實寵物食品的申報檢驗，讓飼主可明確溯源，了解產品的營養成分，以及微生物、污染物和毒性物質的檢驗結果。第三，保障寵物食品安全不僅需要政府和企業的努力，還需要消費者和社會的共同參與監督，才能提高整體的安全意識。

十分關注寵物議題的立委李坤城在此次線上座談前也提供看法與見解，並由主持人代為宣讀。李坤城認為，「寵物食品安全需要社會大眾一起把關」，台灣有上百萬隻犬貓，《動保法》針對寵物食品安全的條文卻只有一章當中的三項，明顯不足夠。

李坤城強調，他主張推動《寵物食品安全管理法》專法，未來將包含六大重點，包括要求成分標示、明定食安樣態規範、加強抽查檢驗機制、設立檢舉獎勵機制、公開違法廠商資訊及要求業者投保產品責任險，希望能給予寵物最完善的食品安全保障，守護每位飼主的心血，確保每一餐都安全，給予寵物最完善的食品安全保障，守護每位飼主的寶貝。

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