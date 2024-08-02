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貓頭鷹掉進游泳池「全身濕透臉垮掉」　得救「開心瞪眼」差超多

貓頭鷹掉進游泳池。（圖／翻攝自臉書@Blue Ridge Wildlife Center）

▲東部角鴞全身濕透。（圖／翻攝自臉書@Blue Ridge Wildlife Center）

記者李依融／綜合報導

美國維吉尼亞州一位屋主檢查自家游泳池，看到上面飄著「一團毛」，走近一看發現這竟然是一隻東部角鴞，野生動物救援中心Blue Ridge Wildlife Center將小小的東部角鴞撈起，只見小傢伙渾身濕透、一臉亂毛瞇著眼，模樣非常落魄。

Blue Ridge Wildlife Center表示，他們很開心東部角鴞得救，也慶幸屋主並沒有自行處理，因為對野生動物來說可能會造成二度傷害。Blue Ridge Wildlife Center提到，他們在泳池裡救援過很多動物，大多是蝙蝠和兩棲動物，但這是第一次見到東部角鴞出現這樣的情形。

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救援人員將東部角鴞用毛巾包裹，然而鳥兒全身濕透還有氯的味道，眼睛也因為不適而瞇起，看起來非常落魄。獸醫趕緊提供輸液與保溫，並確認羽毛是否仍防水，隨著時間一分一秒過去，東部角鴞的眼睛也慢慢能睜大，看起來靈巧有活力許多，與一開始獲救時的模樣截然不同。

救援人員見到這樣的狀況也鬆了一口氣，待東部角鴞的狀況穩定，便帶回發現的地方野放，東部角鴞又能展開翅膀，感受天空與風流淌過翅膀的感覺。

貓頭鷹掉進游泳池。（圖／翻攝自臉書@Blue Ridge Wildlife Center）

▲東部角鴞變得眼睛變亮了，健康狀況也恢復了。（圖／翻攝自臉書@Blue Ridge Wildlife Center）

關鍵字： 東部角鴞

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