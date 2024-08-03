通霄海水浴場驚傳1大1小鯨豚擱淺！　烈日下急保濕...急送救傷站

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

通霄海水浴場昨天(2日)驚傳2隻鯨豚擱淺！有一大一小2隻鯨豚擱淺於通霄海水浴場沙灘上，海巡署獲報後，緊急到場幫曝曬在艷陽下的鯨豚保濕，確保牠們維持生命體徵，順利救援2隻受困鯨豚，後續由中華鯨豚協會將牠們送往基隆八斗子海之生鯨豚救傷站救治。

▲通霄海水浴場昨日出現2隻擱淺鯨豚。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

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昨（2）日下午，海巡署中部分署第三岸巡隊通霄安檢所接獲通報，指通霄海水浴場疑似有2隻活體鯨豚擱淺，立即派人派出3車7員抵達現場，發現一大一小2隻鯨豚擱淺於通霄海水浴場沙灘。

經測量，大隻鯨豚長220公分、寬60公分，小隻鯨豚長120公分、寬40公分。安檢人員立即對鯨豚進行安置及保濕動作，確保其生命體徵穩定，為了進一步確保救援工作的順利進行，通報海保署及中華鯨豚協會人員至現場應處，並與現場人員共同努力，成功完成了鯨豚的救援工作。

後續由中華鯨豚協會將2隻擱淺受困鯨豚，送往基隆八斗子海之生鯨豚救傷站救治。第三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區發現有救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線，或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投人能量執行救援。