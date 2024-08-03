加州「狗狗鎮長」上任負責賣萌討摸　為收容所募得90萬助浪浪

記者闕雁琳／綜合報導

美國南加州小鎮愛德懷(Idyllwild)的狗狗鎮長「麥克斯(Max)」任職第2年，每日的職責是確保鎮上的居民獲得快樂，喜歡找人討摸撒嬌，不時會參加城鎮活動，當年選舉活動曾為收容所募得超過3萬美金（台幣約90萬）的募款金額，幫助該地區需要的浪浪。

愛德懷鎮在過去選出過3位狗狗鎮長，牠們都被命名為麥克斯，當地的動物救援組織Animal Rescue Friends在2012年開始，舉辦一場特別的募款活動，只允許動物參加，藉此選出一位狗狗鎮長。而在2022年在14隻被提名的寵物當中，由一隻叫做麥克斯的黃金獵犬當選，成為第三屆的狗鎮長，救援組織也募得超過3萬美金（台幣約90萬）的捐款，用來幫助流浪動物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每一位「麥克斯市長」皆會盡責地恪守宣誓就職時的誓言，對著牠們的狗碗宣示，會忠實履行作為艾德懷市長的職責。而市長的一些職責包括出席城鎮活動、支持社區的項目和為動物發聲。

麥克斯三世深受居民的愛戴，已成為艾德懷鎮的主要景點之一，每當牠戴著亮色系的領帶，上面寫著大大的「馬克斯市長」在街上拜訪選民，人們總是蜂擁而至向牠打招呼，並給牠一些熱情的摸摸。麥克斯三世擁有許多條領帶，雖然牠有盡力克制自己，但牠在上任的第一個月仍吃掉了3條領帶。

麥克斯三世擔任狗狗鎮長的期間，履行了牠最重要的職責，讓每個見到牠的人臉上露出笑容，未來也將繼續為居民提供滿滿的快樂和療癒感。