帶狗散步被路人喊話　飼主聽「貼心提醒」讚：謝謝替毛孩發聲

▲飼主帶狗狗散步遇到好心的路人善意的提醒。（圖／有點毛毛的／飼主廖文瑞投稿）



記者闕雁琳／綜合報導

炎熱的天氣帶寵物出門散步都要挑好時間，一名飼主廖文瑞早上帶著自家愛犬「寶貝」散步，回程時突然被對面馬路的一位女民眾喊話，原來對方看到寶貝賴皮不想回家，擔心是地面太熱了狗狗不肯走，好意的出聲提醒。飼主將狗狗抱起並向女民眾表示感謝，對於民眾勇敢替毛孩發聲的舉動感到贊同。

「謝謝陌生的小姐，路見不平勇敢的替毛孩發聲，這真的不是一件容易的事。」飼主分享，31日早上9點多帶寶貝去公園尿尿，回程時愛犬耍賴，要吃肉肉才肯走路，於是他拿出肉肉正準備開始哄的時候，聽到對面馬路有人喊著「太熱了」。這名小姐站在十幾米外馬路對面，手腳邊比劃著她的腳底，示意馬路溫度很高對毛孩來說太燙了，擔心是因為這樣才導致寶貝不願意走路。

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▲▼寶貝回程時會耍賴不回家，要吃肉肉才肯走。（圖／有點毛毛的／飼主廖文瑞投稿）

飼主向對面的熱心小姐鞠躬表示感謝，同時迅速彎腰抱起寶貝讓牠離開地面，對面的小姐見狀則是開心的拍手。對於路人的善意提醒，飼主感到十分開心，畢竟要有勇氣替毛孩發聲，確實是一件不容易的事，「希望所有的人都能像這位小姐一樣，讓毛孩都得到溫柔的對待。」

▲▼寶貝先前闖禍把家裡淹成游泳池，飼主回到家第一件事是確保愛犬的安全。（圖／網友廖文瑞授權提供）



飼主也備註說明，當天早上9點多出門，其實從公園到回家的路程，基本上都會帶寶貝走在騎樓，除非是沒有遮蔭處，才會讓寶貝在豔陽下地面行走，沒有騎樓或樹蔭的距離全程約在100公尺以內，也不會讓狗狗走在艷陽下滾燙的柏油路，平常散步都會挑選陰涼的時段帶狗狗出門。

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