天氣好熱喔！　2哈士奇卡位「極近距離」吹循環扇一臉滿足

▲夏天到了2隻哈士奇都會在循環扇前近距離卡位。（圖／翻攝自X@xxhama2）



記者闕雁琳／綜合報導

夏天的到來日本各地氣溫升高，一名飼主家裡飼養的哈士奇西賽維亞(Sylvia)和尚特(Chante)為了降溫，2隻狗狗都會跑到循環扇前面卡位，近距離享受涼風帶來的乾爽，肚子貼在地上散熱，極致的吹電扇距離讓飼主哭笑不得。

推主@xxhama2與2隻哈士奇和4隻貓咪住在一起，每到夏天賽維亞和尚特就會想盡辦法幫自己散熱，像是把肚子貼在地板上降溫，或是找到有涼風的位置。

每次只要飼主打開客廳的循環扇，2隻狗狗都會自動到風扇前面趴好，用極近的距離享受涼風，等到吹到降溫了，臉上會不自覺露出滿意的笑容，瞇瞇眼開始打瞌睡，模樣十分可愛。

夏天來臨，許多飼主會選用電風扇搭配涼感用品幫寵物降溫。慈愛動物醫院的獸醫師表示，人類需要消暑之外，毛孩也需要散熱幫身體降溫，通常建議室內溫度盡量保持在26度左右，避免毛孩體溫過熱，或是吹冷氣過冷。

慈愛動物醫院獸醫表示，狗狗和貓貓皮膚汗腺多分布在腳掌上，無法像人類靠大量全身流汗散熱，主要散熱方式還是靠呼氣、水份散熱，即使毛孩待在室內，也可能因為對流不暢通、溫度過高或是過於悶熱等情況造成輕微中暑，因此保持空氣暢通、適時補充水分非常重要，天氣太熱可以在家開冷氣、讓毛孩使用涼墊，保持通風。