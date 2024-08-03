天氣好熱喔！　2哈士奇卡位「極近距離」吹循環扇一臉滿足

▲夏天到了2隻哈士奇都會在循環扇前近距離卡位。（圖／翻攝自X@xxhama2）
記者闕雁琳／綜合報導
夏天的到來日本各地氣溫升高，一名飼主家裡飼養的哈士奇西賽維亞(Sylvia)和尚特(Chante)為了降溫，2隻狗狗都會跑到循環扇前面卡位，近距離享受涼風帶來的乾爽，肚子貼在地上散熱，極致的吹電扇距離讓飼主哭笑不得。
近すぎるよ pic.twitter.com/hFFFtLFNrB— ハマジ (@xxhama2) July 29, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
推主@xxhama2與2隻哈士奇和4隻貓咪住在一起，每到夏天賽維亞和尚特就會想盡辦法幫自己散熱，像是把肚子貼在地板上降溫，或是找到有涼風的位置。
每次只要飼主打開客廳的循環扇，2隻狗狗都會自動到風扇前面趴好，用極近的距離享受涼風，等到吹到降溫了，臉上會不自覺露出滿意的笑容，瞇瞇眼開始打瞌睡，模樣十分可愛。
おシルですが、ガンなどのヤバいくらい悪いものはなかったです！胆石がいっぱいらしいですが砂状なので取ることはできないようで…。肝臓にしこりも見えるけどガンではなさそうとのこと。今後の方針はかかりつけの先生と相談しまーーす！— ハマジ (@xxhama2) August 1, 2024
悪い数値、落ち着いてくれ〜！ pic.twitter.com/uydALPWwgm
夏天來臨，許多飼主會選用電風扇搭配涼感用品幫寵物降溫。慈愛動物醫院的獸醫師表示，人類需要消暑之外，毛孩也需要散熱幫身體降溫，通常建議室內溫度盡量保持在26度左右，避免毛孩體溫過熱，或是吹冷氣過冷。
おかえり！頑張ったな！— ハマジ (@xxhama2) August 1, 2024
先生のお話があるからもうちょい待っててね！ pic.twitter.com/pnDkRmwDg2
慈愛動物醫院獸醫表示，狗狗和貓貓皮膚汗腺多分布在腳掌上，無法像人類靠大量全身流汗散熱，主要散熱方式還是靠呼氣、水份散熱，即使毛孩待在室內，也可能因為對流不暢通、溫度過高或是過於悶熱等情況造成輕微中暑，因此保持空氣暢通、適時補充水分非常重要，天氣太熱可以在家開冷氣、讓毛孩使用涼墊，保持通風。
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