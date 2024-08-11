買蛋聽到怪聲！下秒目睹「黃色小鴨」蹦出...驚喊：害哩北挫一跳

▲男子在雜貨店買雞蛋，沒想到在挑選竟目睹一隻活生生的「黃色小鴨」破殼而出。（圖／翻攝自報廢公社）

圖文／CTWANT

有民眾到雜貨店買雞蛋，沒想到在挑選時聽到奇怪聲音，原以為是老鼠或其他小生物，沒想到一看，竟然是蛋架上蹦出一隻「黃色小鴨」，讓他忍不住直呼「害哩北挫一跳」。他將畫面PO上網瞬間引發熱議，而小鴨也立刻被收編。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文並附上兩張圖片，透露當時到台南新營太子宮附近的雜貨店，在擺放蛋類的架子前，突然聽到了奇怪的聲音，結果才發現是一隻「黃色小鴨」從鴨蛋裡誕生，剛才的聲響就是牠破殼而出的聲音，讓他忍不住脫口「害哩北挫一跳」。

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▲老闆娘女兒決定收編這隻意外的黃色小鴨。（圖／翻攝自報廢公社）

這罕見景象讓讓原PO忍不住拿出手機拍照記錄，同時通知雜貨店店家，「妳們的鴨蛋跑出一隻小鴨子了」。老闆娘見到後忍不住驚呼「對耶！」

原PO的文章曝光後，立刻大批網友回應，「養大煮薑母鴨？」「買回家就有吃不完的蛋了」、「三個月後剛好帝王食補」、「現在到冬天時差不多」。

也有人狂敲碗原PO帶回家，「你是牠第一個看到的，牠只會覺得你就是牠的母親，跟定你一輩子了！」「超酷！表示你們有羈絆養起來」、「跟你有緣就收了吧」。

對此，這名網友表示，雜貨店老闆娘女兒發現後已表達想要照顧飼養小鴨的意願，秒收編小鴨。對於這樣的奇遇，真的只能說真的是太巧合了。

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