大樓自動販賣機會咬人　男查看發現「裡面有活螃蟹」啃咬零食

▲男在自動販賣機中發現活螃蟹。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一台自動販賣機中近來時常傳出怪聲，甚至還有人被咬，男子原本以為機器裡面可能跑進老鼠，沒想到仔細一看，竟然看到一隻活螃蟹出現在機器中、啃食零食。

男子梅薩(Soso Mesa)向當地電視台表示，這台自動販賣機位於蘇城(Sioux City)市中心的弗朗西斯大樓(Frances Building)，近來許多民眾抱怨，當他們投完錢後，伸手想拿零食時都被某不明物體咬傷，懷疑裡面有老鼠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Live crab found snapping at snacks inside Iowa vending machine https://t.co/hQtdkhceOI pic.twitter.com/JiLoXLG3rH — Channel 3 News (@wcax) August 6, 2024

身為機器維護人員的梅薩接獲公司指令後，1日前往大樓檢查機器，沒想到他在裡面發現一隻活螃蟹，奇異的景象讓他拍下照片。照片中可看到螃蟹除了咬人，似乎還會啃咬販賣機裡面食物，周圍散落著碎屑。

雖然活螃蟹在機器中的畫面十分新奇，然而梅薩表示，當他隔日再去檢查機器時，發現螃蟹已經死亡，後來他幫忙將螃蟹遺體處理掉，也不清楚為何活螃蟹會跑進販賣機中。

新聞曝光後獲得上百網友留言討論，「螃蟹為什麼會跑進販賣機裡面」、「想像一下，只是想買個零食吃，結果竟然被螃蟹咬」、「海綿寶寶也住在裡面嗎」、「感覺有人故意放的」、「螃蟹也是有生命的動物，不管是誰，做這種事的人真糟糕」。