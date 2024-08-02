救援人員紙箱救出「天生4耳小奶貓」　可愛模樣爆紅網：想收養

▲小貓天生有4隻耳朵。（圖／翻攝自Facebook／True Rescue）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州動物救援組織True Rescue近來在紙盒中發現4隻遭人遺棄小貓，模樣都十分可愛，然而工作人員仔細觀察小貓時，驚嚇發現其中1隻小貓竟然有4隻耳朵，特殊模樣在網路曝光後引發關注。

位於田納西州茱麗葉山市(Mount Juliet)的動物救援組織True Rescue，近來在臉書上分享4耳小貓的可愛照片，貼文中顯示，「真的是太罕見了，這隻小貓和牠的3隻貓兄弟姊妹今天一起來到我們的收容所，牠有一種罕見的基因突變，天生有4隻耳朵」。

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照片中可看到，名叫Audio的小貓是一隻有著橘色花紋的可愛小貓，牠的頭上左邊與右邊的耳朵內，各有1個體積較小的小耳朵，照片曝光後吸引許多網友留言，「我的天啊，真的是又奇怪又可愛，牠是獨一無二的」、「好酷喔，耳朵比較多，牠的聽覺會更好嗎」、「看起來好帥氣」、「好想養」。

救援組織人員表示，Audio目前應該是出生約8周的小貓，體重為2磅，初步檢查後判斷內外耳功能均正常，平時照顧上除了需要清潔的耳朵比較多，其他方面和一般小貓無異，不過在Audio接受完獸醫進一步檢查前，還無法開放給大家收養，呼籲有興趣收養的民眾，可以把愛心分享給收容所其他貓咪。