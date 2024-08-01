海邊大屠殺！男冷臉駕駛吉普車　「高速輾斃25隻海鷗」畫面曝光

▲民眾目睹男子開車屠殺海鷗。（圖／翻攝自Facebook／Washington Department of Fish and Wildlife Police）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州傳出屠殺動物事件，一名男子在當地海灘上高速駕駛著吉普車，一口氣輾斃25隻海鷗，吉普車前方攔架上甚至還卡著海鷗屍體，殘忍畫面讓目擊民眾害怕。

華盛頓州漁業與野生動物部門官員表示，當地一名男子7月27日晚間8時左右，駕駛吉普車在長灘市郊區海灘Klipsan Beach上，故意衝撞20多隻海鷗，還差點撞到2名在沙灘上遛狗民眾。

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當局表示，民眾目睹男子宛如大屠殺的行為十分震驚，後來有3名民眾出面攔住吉普車，並且給男子拍照，雖然他們試圖拯救遭到攻擊的鳥類，然而這些鳥類仍因重傷身亡。

目擊者霍華德(Dorothy Howard)表示，當時她與2名朋友也在沙灘上開車，看到前方有一大群海鷗，一輛吉普車突然從他們身邊飛過，衝到海鷗面前，「他是故意的，這實在是太糟糕了，我們都很震驚」，還說男子開車輾斃海鷗後臉上幾乎沒有任何表情，似乎完全不在乎。

警方表示，犯案男子不是居住在華盛頓州的本地人，他們目前仍在確認男子身分，將會以虐待動物與殺害或傷害受保護動物罪起訴。