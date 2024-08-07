電視突然不能看！橘貓專心監工維修　師傅揪斷線原因：有牙印

▲鳳爪5個月大第一次闖大禍。（圖／翻攝自小紅書@鳳爪是大眼仔）



記者李依融／綜合報導

大陸廣東網友突然發現家中電視不能看了，請師傅來維修，才發現「肇事者」是家中橘貓「鳳爪」，原來是貓咪把線咬斷，還留下了牙印。

小紅書@小鳳爪是大眼仔分享，家裡電視突然不能看了，於是找師傅來維修，只見師傅在沙發後面的縫隙仔細檢查，而鳳爪則在沙發椅背上專心「監工」，後來師傅發現是因為線斷了才造成故障，還說「上面有牙印」，奴才表示雖然平常沒有看到鳳爪去咬線，但看來十之八九就是鳳爪惹的禍。

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網友看到鳳爪如此專心地監工，忍不住幫說話「師傅說有牙印，沒說是貓咬的呀」、「誰說有牙印就是貓咬的，這家裡有牙齒的又不只喵一個」，也有網友笑說，「眾所周知，罪犯總是習慣性要回到現場看一看的」、「我家的還順便把師傅也咬了。」。

▲鳳爪看得很認真，師傅當場發現「有牙印」。（圖／翻攝自小紅書@鳳爪是大眼仔）



家裡各種線被咬斷的受害奴才不只鳳爪家，不少人也分享自家主子們的豐功偉業，「我家網線被貓咬斷過3次，第四次報修時都還沒說話，師傅就說『貓是吧？』」、「我家貓咬斷網路線2次」。

可愛的鳳爪是爸爸媽媽今年（2024年）3月在馬路上撿到的小貓，當時才出生一周，雖然沒有飼養小貓的經驗，但爸爸媽媽仍決定照顧鳳爪，5個月來鳳爪都非常乖巧親人，這次電視壞掉是「第一次事故」，媽媽也笑說，「終於出現事故啦」，要鳳爪以後不可以亂啃線了。

▲鳳爪雖然闖禍了，但還是爸爸媽媽的寶貝。（圖／翻攝自小紅書@鳳爪是大眼仔）