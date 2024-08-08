女遊客被袋鼠打到住院？動物園證實了：機率很小很小

▲上海野生動物園袋鼠打傷人。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸上海野生動物園近日傳出一名女遊客被袋鼠打到住院，而園方也證實此消息，但強調這機率「很小很小」，如果正常互動基本上沒事。

根據《新聞晨報》報導，上海野生動物園的「袋鼠坡」，因為近距離餵袋鼠而廣受好評，暑假也新增開放晚間時段，不過近日一名遊客稱，她在餵袋鼠時被打傷。有網友說，自己幾年前也在「袋鼠坡」被打耳光，還好沒受傷。有人說，他去「袋鼠坡」，工作人員問他們，袋鼠晚上比較活潑會打人，是否能接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於袋鼠到底會不會打人？工作人員表示，「也不是說不會，被打的機率很小很小。」不過園方隨後也證實此消息，工作人員說，就像小孩打袋鼠的機率，比袋鼠打人高，「就是說這個機率一定有，但是機率很小。」如果正常互動一般情況是沒事。

▲工作人員建議晚上別餵袋鼠，因為會打人。

據新浪上海報導，記者和同事進入「袋鼠坡」前，拿到4、5粒袋鼠飼料，工作人員提醒：「可以觸摸，但不要摸耳朵和爪子。」

此文一出，網友紛紛留言「鼠是要打人的啊，在澳洲遇到袋鼠需要繞道，正面是幹不過它的」、「你自己家裡養的貓還可能抓傷你呢，何況你沒養過的袋鼠了」、「袋鼠本來就會打人，還會故意淹死動物」。

延伸閱讀

▸ 買21萬名牌包「退掉老公搶的限量模型」 她怒斥：玩模型浪費錢

▸ 他4度電燒菜花…乖女友自信喊「我很乾淨」 醫內診看傻：裡面滿滿都是

▸ 跟正妹朋友同住雙人房她做「這舉動」 他險翻險：我真無法接受