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鄭羽凡入住凶宅遭逢團體解散　靠毛孩度過人生低潮

鄭羽凡家有邊境牧羊犬「Ocean」與挪威森林貓「小B」。（圖／記者侯世駿攝）

▲鄭羽凡家有邊境牧羊犬「Ocean」與挪威森林貓「小B」。

圖、文／CTWANT

網紅鄭羽凡（亞亞）家有2歲大的邊境牧羊犬「Ocean」，與4歲的挪威森林貓「小B」兩隻毛小孩，自小到大家中都養狗的她無奈表示，自從養了活潑好動又調皮的Ocean後，已默默從狗派變成貓派人士，有時Ocean動作太過粗魯、玩太瘋時小B會直接巴下去，「邊境牧羊犬真的太難養，要花了很多精力跟時間教牠，牠還不一定會聽妳的話，加上牠們很需要消耗很大量的體力，一天至少要帶出門運動兩次」，但即便工作多忙碌，亞亞仍會天天帶狗出門放風運動，做一個對狗負責的好主人。

鄭羽凡透露邊境牧羊犬活動量非常大，Ocean經常會動作太過粗魯、玩太瘋。（圖／記者侯世駿攝）

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▲鄭羽凡透露邊境牧羊犬活動量非常大，Ocean經常會動作太過粗魯、玩太瘋。

鄭羽凡身為雲林知名酒廠「虎尾釀」千金，透露自小就愛狗，在大學時期曾從繁殖場救援了一隻蝴蝶犬，雖然將牠取名做「Aniki」，但Aniki其實是個小女生。亞亞說Aniki見證了自己人生最苦的打拚時期，當時為了省房租錢，住在很破爛的頂樓加蓋，沒想到住不到兩個月房東就被檢舉，一人一狗在寒冷的冬天被告知一周內就要搬走。

當初養小B是因為Aniki年歲已高，希望彼此能互相作伴。（圖／記者侯世駿攝）

▲當初養小B是因為Aniki年歲已高，希望彼此能互相作伴。

直言在台北要找能養寵物的租屋處不容易，當時自己才從前一個潮濕陰暗的地下室搬到頂樓，卻又再度面臨到搬家命運，「詹惟中老師曾經來看過風水，對面正好是一間葬儀社，禮拜六、日一大早就會有人誦經，他立刻說是大凶宅要我趕快搬走」。鄭羽凡透露當時正準備離開YTR「在不瘋狂就等死」，經歷人生一個很大的轉折，「很感謝Aniki陪我一起度過我最辛苦的一段時間，在生活中給了我很大的安全感」。

小B從小跟著狗狗生活，很自然就學會坐下、握手等技能。（圖／記者侯世駿攝）

▲小B從小跟著狗狗生活，很自然就學會坐下、握手等技能。

鄭羽凡感性表示，謝謝愛犬Aniki一路從大學陪她打拚，經歷工作高低潮，到能在台北市大安區買下價值1千多萬台幣的小豪宅。鄭羽凡說因為怕自己忙於工作，加上Aniki年歲已高，經多方考慮後決定養「小B」陪伴愛犬。

笑說2個月大的小B從小跟著Aniki，就連行為舉止都一樣，「坐下、握手都是跟Aniki有樣學樣，一貓一狗都很安逸、很穩定，我也覺得自己經過這麼多大風大浪後，自己終於過著幸福美滿的生活」。鄭羽凡難過表示Aniki在13歲那年高齡過世，「我本來的心態是跟很多狗族人一樣，就是狗過世之後就再也不想再養狗了，因為真的太痛、牠真的陪了我太久」。

小B（左）、Aniki（右）都是屬於很安逸、很穩定的寵物。（圖／鄭羽凡提供）

▲小B（左）、Aniki（右）都是屬於很安逸、很穩定的寵物。

鄭羽凡表示朋友為了讓她走出喪狗之痛，一直要她領養新的狗狗，「我就說我不要養，就是各種拒絕」，之後朋友拜託她寄養一隻因為臉不好看、沒有頭花，花色不標準而被淘汰的邊境牧羊犬，「朋友說就先寄養，因為小狗才兩個多月大正在學習的途中，希望我幫忙教一下基本大小便，結果一養就又有感情，後來就養到現在」。

鄭羽凡感謝愛犬Aniki一路從大學陪她13年，一同度過了人生的高低潮。（圖／鄭羽凡提供）

▲鄭羽凡感謝愛犬Aniki一路從大學陪她13年，一同度過了人生的高低潮。

對於邊境牧羊犬，鄭羽凡直言牠們算是狗界的高度敏感兒，雖然聰明但是天生敏感，「只要打過一次、罵過他一次，牠就怕，然後就不好教」，加上所需運動量大，對於飼主來說相當耗費心思與體力。鄭羽凡也特別呼籲：「就是不要去抗拒寵物的生老病死，要學會去釋懷、去放下，然後再把我們的愛去給下一隻寵物，希望大家可以讓愛延續下去，再去多愛一隻狗，讓牠這輩子有很幸福的狗生跟未來，重點就是養了不要棄養」。

因為Ocean太過調皮而小B很安靜穩定，雖然兩個都一樣愛，但鄭羽凡內心默默從狗派變成貓派人士。（圖／記者侯世駿攝）

▲因為Ocean太過調皮而小B很安靜穩定，雖然兩個都一樣愛，但鄭羽凡內心默默從狗派變成貓派人士。

小檔案

名字：Ocean

品種：邊境牧羊犬

年齡：2歲（8月20日）

性別：公（已結紮）

體重：16公斤

特長：握手、趴下，手手交叉

小檔案

名字：小B

品種：挪威森林貓

年齡：4歲（5月31日）

性別：公（已結紮）

體重：5公斤

特長：握手，膽子很大

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關鍵字： 周刊王鄭羽凡寵物

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