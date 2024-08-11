謎笑拒跳馬「聖男孩」改名Vals　騎師曝性格：調皮撒嬌、實力強大

記者李依融／綜合報導

東京奧運現代五項中，馬兒「聖男孩」屢次拒跳讓德國選手淚崩，迷之笑容也成了許多人難以忘懷的謎因梗圖。聖男孩回到所屬馬場後改名為Vals，並與年輕騎師堀田 駿搭檔，經過磨合彼此默契越來越好，Vals甚至會向堀田駿調皮撒嬌。

聖男孩在東京奧運現代五項中「一戰成名」，因為屢次拒跳讓俄羅斯選手Gulnaz Gubaydullina與德國選手Annika Schleu在該項目得到0分，而原本積分領先的Annika Schleu在馬背上崩潰大哭，與聖男孩的謎之微笑表情形成強烈對比。德國教練Kim Raisner甚至大喊「打牠！」並出手揍馬，當場被趕出去。

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▲聖男孩與Annika Schleu的反差表情讓許多網友印象深刻。（圖／路透）



聖男孩經歷風雨後被送回所屬馬術俱樂部，有些人擔心因為牠的不服從會被安樂死，然而如今牠仍在障礙賽賽場上馳騁。聖男孩在東京奧運後改名為Vals(ヴァルス )，並與23歲年輕騎師堀田駿搭檔。

▲聖男孩改名Vals，與騎師堀田駿慢慢磨合出默契。（圖／翻攝自IG@shun_hotta_hfp）

堀田駿一開始也需要與Vals磨合，經過朝夕相處建立起信任關係、一起進步，然而某次比賽後Vals受重傷，必須絕對靜養甚至不能奔跑，原本大家以為牠不能再參賽，不過經過10個月的治療與復健，Vals重新踏上賽場，從100公分的障礙開始進步到130公分的障礙，並與堀田駿一起取得全國青少年馬術錦標賽的參賽資格。

Vals與堀田駿並肩作戰一年多，狀態持續提升，甚至比受傷前更好，讓堀田駿與教練都一次次地感到驚訝。Vals目前的狀態已經可以挑戰更高級別的賽事，因此幾個月前與堀田俊拆夥。堀田駿說，Vals的體型比起許多馬兒小，但是展現出的力量與活力經常讓人無法想像。

堀田駿眼中的Vals喜歡惡作劇、喜歡撒嬌、很喜歡人類，「經常做各種事情來吸引人們的注意，這就是充滿魅力的Vals。」他感性地說，學習馬術、參與馬術比賽的過程中，得到很多馬的幫助，「但在這短暫的時間裡，沒有哪匹馬能像Vals一樣帶給我這麼多學習與經驗，謝謝你Vals。」

Vals目前18歲，根據日本馬術聯盟的資料，最近一次參與日本馬術公開賽是在5月，搭配的騎師為37歲的片山篤。此外，現代五項馬術項目因「聖男孩事件」引起輿論，最終國際現代五項總會(UIPM)決議在2024巴黎奧運後取消馬術項目，改為障礙賽跑。