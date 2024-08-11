ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

謎笑拒跳馬「聖男孩」改名Vals　騎師曝性格：調皮撒嬌、實力強大

記者李依融／綜合報導

東京奧運現代五項中，馬兒「聖男孩」屢次拒跳讓德國選手淚崩，迷之笑容也成了許多人難以忘懷的謎因梗圖。聖男孩回到所屬馬場後改名為Vals，並與年輕騎師堀田　駿搭檔，經過磨合彼此默契越來越好，Vals甚至會向堀田駿調皮撒嬌。

聖男孩在東京奧運現代五項中「一戰成名」，因為屢次拒跳讓俄羅斯選手Gulnaz Gubaydullina與德國選手Annika Schleu在該項目得到0分，而原本積分領先的Annika Schleu在馬背上崩潰大哭，與聖男孩的謎之微笑表情形成強烈對比。德國教練Kim Raisner甚至大喊「打牠！」並出手揍馬，當場被趕出去。

▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲聖男孩與Annika Schleu的反差表情讓許多網友印象深刻。（圖／路透）

聖男孩經歷風雨後被送回所屬馬術俱樂部，有些人擔心因為牠的不服從會被安樂死，然而如今牠仍在障礙賽賽場上馳騁。聖男孩在東京奧運後改名為Vals(ヴァルス )，並與23歲年輕騎師堀田駿搭檔。

聖男孩改名Vals。（圖／翻攝自IG@shun_hotta_hfp）

▲聖男孩改名Vals，與騎師堀田駿慢慢磨合出默契。（圖／翻攝自IG@shun_hotta_hfp）

堀田駿一開始也需要與Vals磨合，經過朝夕相處建立起信任關係、一起進步，然而某次比賽後Vals受重傷，必須絕對靜養甚至不能奔跑，原本大家以為牠不能再參賽，不過經過10個月的治療與復健，Vals重新踏上賽場，從100公分的障礙開始進步到130公分的障礙，並與堀田駿一起取得全國青少年馬術錦標賽的參賽資格。

Vals與堀田駿並肩作戰一年多，狀態持續提升，甚至比受傷前更好，讓堀田駿與教練都一次次地感到驚訝。Vals目前的狀態已經可以挑戰更高級別的賽事，因此幾個月前與堀田俊拆夥。堀田駿說，Vals的體型比起許多馬兒小，但是展現出的力量與活力經常讓人無法想像。

堀田駿眼中的Vals喜歡惡作劇、喜歡撒嬌、很喜歡人類，「經常做各種事情來吸引人們的注意，這就是充滿魅力的Vals。」他感性地說，學習馬術、參與馬術比賽的過程中，得到很多馬的幫助，「但在這短暫的時間裡，沒有哪匹馬能像Vals一樣帶給我這麼多學習與經驗，謝謝你Vals。」

Vals目前18歲，根據日本馬術聯盟的資料，最近一次參與日本馬術公開賽是在5月，搭配的騎師為37歲的片山篤。此外，現代五項馬術項目因「聖男孩事件」引起輿論，最終國際現代五項總會(UIPM)決議在2024巴黎奧運後取消馬術項目，改為障礙賽跑。

關鍵字： 巴黎奧運馬術現代五項馬術東京奧運馬術聖男孩Annika SchleuAnnika Zillekens

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女查看家中寵物監視器　被「虎斑貓1舉動」嚇到：牠知道有人在看

影／頭過身沒過！貓卡門「整扇搬走」超冏　網笑爛：拍攝者不救

柯基犬「嘎逼」當小天使　爸不捨祝福：相信他很驕傲逗很多人開心

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

寵物貓外出失蹤好幾天　女發現牠「爽住在鄰居家」心寒：養了13年

收留狗媽「一晚送8寶寶」　8小時後客廳躺滿地她無奈：像在地雷區

老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

「基」皮疙瘩掉滿地！貪吃鬼嘎逼出沒

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

啊～你拉到我的衣服好痛哇　柯基界「內馬爾」一碰就倒

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

薩摩耶咬爛「特斯拉排檔桿」　奴才超傻眼：我幫牠開寵物模式耶

小朋友放假5天！比熊犬「陪玩扮家家酒」厭世臉靠沙發：快救我～

診所柱子旁驚見「協尋大雞雞」　網友一看鳥照嚇歪：希望快回家

夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

逛爬蟲祭遇老鷹放風！下秒突然「噴射便便」　藍衣弟全身屎傻住了

密集畫面曝！　大量海獅現身加州沙灘

又有暑假受害者！橘貓被迫「當肉肉枕頭」臉無奈　哄睡玩累小妹妹

這10隻動物超高齡！亞洲象「友愷」已42歲　保育員幫補營養不馬虎

澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

破獲六甲民宅非法繁殖場！籠內「17隻博美獲救」　將開放民眾認養

「國家發展計畫」教育文化僅7%　藍智庫轟：成部會「作文比賽」

民間高薪搶人！鐵道局工程人員8月起「加薪」　留才獎金最高6萬元

極端氣候威脅「鐵道局祭三支箭」　強制異物入侵告警列車煞停

年輕人首選？看房驚「2房11坪超多」　網揭殘酷真相：很搶手

「電玩級」表現！賈吉連4天開轟　挑戰62轟紀錄指日可待

國軍「精準飛彈射擊」畫面曝！雄二、雄三拂曉出擊　命中視外靶心

午後雷雨下周會更猛　季風槽有建立跡象

20種口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」周末限定吃

6年後再遇人妻變「未婚」　新北男放手追愛慘賠30萬

國防部偵獲38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

寵物動物熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

讀者迴響

熱門新聞

女查看家中寵物監視器　被虎斑貓嚇到

頭過身沒過！　冏貓「整扇門搬走」笑爛網

柯基犬嘎逼當小天使　爸不捨祝福

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

柱子驚見「協尋大雞雞」差點嚇歪

寵物貓外出失蹤　女發現牠爽住在鄰居家

收留狗媽一晚送8寶　客廳躺滿地

老狗住收容所6年　得知有家燦笑

小朋友放5天！比熊犬玩扮家家酒

門鈴突然狂響2聲　女發現3隻小貓在門口

破獲非法繁殖場！17隻博美待認養

薩摩耶咬爛特斯拉排檔桿　奴才傻眼

討厭狗！人妻給尪「3條路」要求送走10年老狗

浪貓又懷孕了　照超音波「只是胖」

小妹妹玩累！硬躺在貓咪身上睡覺

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

市場驚見2隻「巨無霸狗狗」在散步！路人看傻眼：以為是兩匹馬

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

柯基吃飯飯...主人台語神配音　網友笑：完全說出心聲了XD

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

愛貓熱情獻吻後「老婆傳LINE」見蟑螂肢解照崩潰...再也不親親

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面