聽到重擊聲12隻輝椋鳥倒地「死一整排」　竟是「撞窗」惹的禍

記者李依融／綜合報導

在教室上課突然聽到重擊聲，一看竟有一排輝椋鳥倒在地上，台南社大行動環境小組研究員林政翰第一次看到這種狀況，趕緊將倖存的3隻鳥兒送到台南鳥會救傷站，沒想到造成鳥兒死亡的原因竟然是「酒醉撞窗」，同時也引起許多人討論「窗殺」問題。

▲輝椋鳥倒一排，讓林政翰相當驚訝。（圖／台南社大行動環境小組研究員林政翰提供）



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林政翰分享，11日在成大上課時聽到重擊聲，接著看到有鳥撞擊窗戶，下課時查看竟然「死一整排」，地上躺了12隻鳥兒，其中只有3隻尚存一息。他直覺想到鳥兒是不是因光線問題導致窗殺，但教室窗戶並非大片落地窗，與鳥會了解後才知道，可能是最近天氣熱，鳥兒吃了過熟的果實「酒醉了」才會撞窗。

▲輝椋鳥倒臥的窗戶並非落地窗，不太可能是典型的窗殺。（圖／台南社大行動環境小組研究員林政翰提供）

林政翰提到，由於輝椋鳥屬於氾濫的外來種，台南鳥會判斷需要移除，「輝椋鳥也用生命告訴我們『喝酒不開車、開車不喝酒』的重要性。」。

輝椋鳥原產地在東南亞地區，早年作為寵物被引入台灣，然而牠們在野外開始繁殖，近年數量急遽成長，造成噪音汙染、鳥糞影響環境衛生，且會和台灣原生種鳥類競爭生存資源。

▲輝椋鳥屬於外來種，近年數量急遽增加，逐漸壓迫台灣原生種的生存資源。（圖／台南社大行動環境小組研究員林政翰提供）