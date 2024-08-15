三貂嶺溪中抱山羌遭炎上！　他還原經過：怕牠嚇暈「幫呼呼」

▲三貂嶺觀光發展協會楊姓理事長PO出在水中抱著山羌的照片，遭網友圍剿 。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團，下同）



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

三貂嶺觀光發展協會楊姓理事長，日前帶團到壺穴河谷密探，巧遇一隻山羌在河中游泳，他興奮抱起山羌拍照分享到臉書社團「瑞芳人大小事」，由於山羌生性緊張，有網友痛批他不該觸摸野生動物。對此，楊向《ETtoday新聞雲》解釋，自己長年生活在山上，經常與野生動物互動，當天是懷疑小山羌被野狗追逐，怕牠嚇到暈厥才出手安撫，後續也協助小山羌平安離開。

楊男日前在臉書社團「瑞芳人大小事」PO出在水中抱起山羌的照片，遭網友留言圍剿「牠是野生動物，您不應該去抱牠，如果去了那邊的人都這樣抱物，早晚有一天會出事情」、「這樣抱山羌是好的嗎？牠很容易緊張而死！」、「顯然對環保的概念認識膚淺，野生動物不是用來取悅你」，引起動保爭議。

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針對此事，楊告訴《ETtoday新聞雲》記者，當天他在河裡和朋友游泳，看到一隻小山羌數度跳入河中，不斷在水裡打轉不敢上岸，然後游到他身旁就不動了，他根據過往經驗，判斷可能是後面有野狗或野獸在追牠，擔心小山羌會嚇到暈厥，於是才抱起小山羌安撫，尋視四周後，果然發現有一隻小狗在岸上，便將小山羌慢慢推上岸，協助牠安全離開。

楊男說，他住在三貂嶺生活十幾年，常常與野生動物有互動，光是放生的蛇就不計其數，也救過不少山羌山豬，自己的生活經驗與一般網友不同，雙方見解不一樣，事發當下他透過小山羌的行為和眼神，判斷小山羌是想尋求安撫，就像山羌被黃喉貂追捕時，有時也會貼近登山客，因此他才出手幫牠「呼呼安撫」。

對此，新北市動保處則表示，山羌是一般類野生動物，且屬易緊張容易緊迫致死動物，民眾圈住山羌恐有違反野生動物保育法獵捕野生動物之虞，獵捕者依同法最高裁罰30萬元罰鍰，呼籲民眾野外看見野生動物，應遵守「不接觸、不騷擾、不餵食」3不原則，碰觸動物易造成動物緊迫，且可能感染人畜共通傳染病，保持距離遠觀動物之美即可，勿碰觸野生動物以免觸法。