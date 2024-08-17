3天不見保育員爸爸！　冠豪豬小芋頭撒嬌玩「火車過山洞」

記者李依融／綜合報導

壽山動物園冠豪豬「小芋頭」超黏保育員，這次睽違3天見到保育員，開心地撒嬌玩起「火車過山洞」，熱情的模樣讓網友直呼「好可愛！」。

小芋頭超喜歡保育員爸爸，每次聽到自己的名字都會回應，壽山動物園分享一段可愛的影片，這次小芋頭睽違3天見到保育員爸爸，一聽到對方叫「小芋頭」，牠立刻興奮秒衝到爸爸胯下，玩起「火車過山洞」的遊戲，還不時把前腳踏上保育員腿上嗅聞，還用頭蹭腳，像極了撒嬌的小狗狗。

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▲小芋頭超愛保育員爸爸，熱情玩起過山洞。（圖／翻攝自壽山動物園）



小芋頭2023年8月出生，保育員李宥逸分享，因為剛出生時長得像芋頭，於是將寶寶取名為「小芋頭」，而冠豪豬寶寶一出生時身上的刺是軟的，大約7到10天後會變硬。李宥逸平時也會用響板協助動物訓練，還發現冠豪豬最愛玉米、香蕉與地瓜，最討厭的則是紅蘿蔔，一開始他也會擔心冠豪豬渾身是刺，但現在已經互相信賴，可以親近接觸了，尤其小芋頭是從小照顧到大，所以特別親近。

▲小芋頭非常親人。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲小芋頭把腳印留在保育員褲子上。（圖／翻攝自壽山動物園）

網友看到小芋頭熱情撒嬌的模樣，也不禁被萌到笑說，「小芋頭好可愛呀」、「這是豪豬狗狗吧」、「保育員被轉到昏頭，但應該覺得很開心吧」、「一看就知道小芋頭是用愛養大的孩子」。