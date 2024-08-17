大貓熊「福茹」突然不動被抬走　5天後公告「去貓熊星球了」

記者李依融／綜合報導

大陸成都大貓熊繁育研究基地貓熊「福茹」吃完飯突然躺在地上，看起來非常不舒服，保育員將牠抬回內舍照顧，卻在17日傳出離世，福茹生於2022年8月29日，卻不到2歲就離世，死因為消化道感染伴凝血功能障礙。

福茹出生於成都大貓熊繁育研究基地，與姊姊福菀是雙胞胎，然而福菀天生脊柱、髖關節發育異常，因此無法爬樹，即使如此貼心的福茹經常幫著姊姊活動，姊妹倆經常一起玩耍。

不到2歲的福茹和媽媽福祿一起居住，而福菀因為行動不便未在戶外展場展出，12日當天福茹先在外場吃飯，進食後卻躺在地上看起來沒有精神，保育員見狀拿著竹葉靠近，但福茹依然沒有反應，當下保育員便請同事協力將福茹抬回室內，後來福祿出到外場，一直在找女兒的身影。

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▲福茹一直很照顧不良於行的姐姐福菀，一起度過了一歲生日。（圖／翻攝自陸成都大貓熊繁育研究基地）



福茹被帶回後就沒有消息，沒想到過了5天卻是令人悲傷的公告，成都大貓熊繁育研究基地表示「福茹於16日凌晨離世」。醫護團隊說明，福茹消化道感染伴凝血功能障礙，血小板驟降為正常值的二十分之一，即使經過日以繼夜的搶救，但福茹仍因血小板過低、凝血功能障礙導致出血過多，而引發多器官衰竭，最終去了貓熊星球。

網友得知福茹未能度過難關相當難過，沒想到看到福茹被帶回內舍，卻是福茹在公眾面前的最後畫面。福茹是一隻乖巧文靜的貓熊，照顧福菀姐姐的模樣也讓大家感動，然而這樣的畫面再也看不到，也擔心媽媽找不到孩子會有多麼焦急，只能祝福福茹現在沒有病痛，在貓熊星球當快樂自在的貓熊。

▲成都大貓熊繁育基地公布了福茹的死訊。（圖／翻攝自陸成都大貓熊繁育研究基地）