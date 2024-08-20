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台東卑南首例黑熊受困通報！慘中套索救援失敗　疑熱衰竭身亡

▲台灣黑熊受困套索熱衰竭死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣黑熊受困套索熱衰竭死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林業及自然保育署台東分署20日上午11時50分，接獲卑南鄉公所生態環境維護工作隊隊員通報，在進行生態棲地巡護時，於東興村產業道路旁約海拔589公尺的原住民保留地發現台灣黑熊受困套索。分署隨即會同野灣野生動物保育協會馳援現場救援，但仍因疑似熱衰竭失去生命徵象。台東分署分署長吳昌祐表示，這是台東卑南地區黑熊通報首例，雖然黑熊未能平安獲救，但友善黑熊的夥伴關係已更往台東南方推進，愈來愈多部落夥伴加入守護黑熊行列。

這次卑南鄉台灣黑熊救援通報首例，由卑南鄉公所7名生態環境調查維護隊員，在執行巡守工作時，聽見疑似動物的呻吟聲，進而在一處原住民保留地次生林內，發現台灣黑熊受困套索。

隊員張育嘉及洪田福第一時間發現時就感覺黑熊相當虛弱，於是三步併兩步的飛奔至通訊良好地點緊急聯繫台東分署與卑南鄉公所成立之「台灣黑熊通報平台」聯繫窗口請求支援，對於初次目擊黑熊的他們，在卑南鄉公所吳姓獸醫於現場判斷黑熊疑似熱衰竭失去生命徵象時，除感到不捨，也對在如此接近部落地區發現黑熊更感到相當震驚。

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台東分署獲報後，會同野灣醫療團隊及在地卑南鄉公所、東興村陳興榮村長、達魯瑪克部落族人近30人趕往現場，以擔架協力將重達80公斤的成年母熊抬離現場，經野灣團隊勘驗確認母熊死亡，台東分署已連夜將黑熊遺體送農業部獸醫研究所後續進行病理解剖確認死因。

▲台灣黑熊受困套索熱衰竭死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣黑熊受困套索熱衰竭死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

全程參與救援的卑南鄉陳榮興村長表示，在接獲族人通報黑熊中套索後，努力搶救仍無法挽回台灣黑熊生命，雖是自然生命的流逝，也更堅信保育台灣黑熊的重要性。鼓勵更多部落族人參與臺灣黑熊生態服務給付計畫，持續推動生態棲地維護工作，擴大執行巡查範圍，並移除來源不明的獵具，避免台灣黑熊再次受到傷害。

吳昌祐表示，近年台東地區黑熊族群出現在淺山甚至平地聚落周邊次數越來越頻繁，感謝卑南鄉公所、達魯瑪克部落及參與此次救援行動的夥伴及族人，在第一時間進行通報及協助救援，大家都已經盡了全力，這也是林業保育署推動臺灣黑熊保育及救援通報以來，台東地區友善黑熊的夥伴關係更向南推展，未來也透過這次的機會與在地建立更緊密的合作關係。

台東分署再次呼籲，在地部落及農友仍有傳統狩獵或防範獸害的需求與權利，鼓勵山村居民免費換領改良式獵具以取代制式套索，並歡迎其他社區或部落團隊加入黑熊生態服務給付計畫，一起攜手爲保育臺灣黑熊努力。民眾發現野生動物受困，請即刻撥打台東縣政府縣民服務專線1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930；若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。

▲台灣黑熊受困套索熱衰竭死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣黑熊受困套索熱衰竭死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關鍵字： 台灣黑熊保育台東

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