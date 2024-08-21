蔡英文愛犬Maru過世　他感謝摯愛導盲犬「寶貝，爸爸永遠愛你」

▲張先生在Maru被領養後曾帶零食探望寶貝。（圖／翻攝自惠光導盲犬學校臉書）



記者李依融／綜合報導

前總統蔡英文16歲愛犬Maru離世，而Maru是視障街頭藝人張先生的第一隻導盲犬，他也感性地訴說，「謝謝你用心帶我走遍大街小巷，感受每一吋土地帶給我們的溫度，寶貝女兒，爸爸永遠愛你。」

惠光導盲犬學校轉達了張先生給Maru的一封信，內容寫到「親愛的馬路(Maru)，謝謝你在這一生來到我身旁，謝謝你用心帶我走遍大街小巷，感受每一吋土地帶給我們的溫度、每一種味道帶給我們的新鮮、每一個人帶給我們的溫暖。」

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▲Maru陪伴張先生的街頭藝人工作。（圖／翻攝自惠光導盲犬學校臉書）

他提到，Maru是他的第一隻導盲犬「是我的寶貝女兒」，第一次見面時Maru跑給他追，家人聽說醫生說蘋果對狗狗好，在經過導盲犬學校同意後，都拿最好吃的蘋果給Maru，雖然Maru退休後由蔡英文領養，但跟Maru的相處與愛仍在心中占有一席之地。

▲張先生感謝Maru陪他經歷過好多土地的人情味。（圖／翻攝自惠光導盲犬學校臉書）



對於張先生來說，Maru以16歲高齡離世並不是真正離開，「而是前往下一生」，他也特別提到，「感謝Maru媽媽蔡英文，謝謝你在狗狗退休選擇收養牠當你的女兒，謝謝你對Maru的全心全意照顧我深深感激。」當年Maru被蔡英文領養，張先生也前去探望，Maru見到爸爸來了還開心搭手，張先生也抱著寶貝說「知道你過得很好，我也很開心！」

Maru當了小天使，張先生想告訴牠，「寶貝女兒，爸爸永遠愛你，我會一直送祝福給你。」在在都能看出張先生對於Maru的疼愛與思念。

▲張先生表白Maru「寶貝女兒，爸爸永遠愛你」。（圖／翻攝自惠光導盲犬學校臉書）