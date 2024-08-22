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東森寵物連續兩年取得溫室氣體碳排驗證　成為寵物業界標竿企業

東森寵物連續兩年取得溫室氣體碳排驗證（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物連續兩年獲得溫室氣體碳排放驗證。（圖／東森寵物提供，以下同）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲繼去年首度參與並成功取得溫室氣體碳排驗證後，今年再度獲得該項驗證，成為寵物業界中唯一連續兩年獲此證明的企業，透過持續努力，通過嚴格的審核過程，展現對於環境永續與企業社會責任的承諾，在業界樹立了新的標竿。

在全球節能減碳趨勢下，企業積極響應並落實永續發展理念，東森寵物雲特別針對範疇二溫室氣體進行各項減量措施，包括降低一次性塑膠袋的供應、減少冷氣用量、控制交通工具使用、節省招牌電量，以及加大固定器材的保養力度，減碳行動逐步獲得具體成效，溫室氣體排放量從2022年的8429.614 ton-CO2e降至2023年的7909.584 ton-CO2e，下降了6.2%。此外，還設立了專任能源管理人員，配合政府的節能政策，減少電器用品及冷氣的使用，成功達成超過1%的節電率。

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東森寵物連續兩年取得溫室氣體碳排驗證（圖／東森寵物提供）

東森寵物連續兩年取得溫室氣體碳排驗證（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物通過嚴格的審核過程，今年再度取得溫室氣體碳排放驗證。

東森寵物今年再次通過溫室氣體碳排驗證（ISO 14064-1）證明，這是一項國際認可、最常被使用的碳足跡認證標準，旨在確保企業在減少碳排放方面的措施達到全球環保標準，其盤查程序嚴謹，主要依循包括相關性、完整性、一致性、準確性與透明度等原則，驗證涵蓋了從碳排放量測量到管理的各個環節，確保溫室氣體排放數據符合國際標準。

東森寵物用行動力實踐環境保護，與廣大消費者分享重要成就，同時回饋一直以來的支持，即日起特別推出一系列優惠活動，符合AAFCO標準且無添加防腐劑的西莎自然素材系列主食罐，平均每罐只要26元；嚴選鮮美食材的貓倍麗餐盒，平均每件僅20元。另同步推出超值金銀卡活動方案，金卡會員享有會員價20%贈點，活動/特價商品10%贈點；銀卡會員則是會員價7%贈點，活動/特價商品3%贈點。凡成為金卡或銀卡會員，不僅能享受購物回饋，金卡會員價20%贈點、銀卡7%優惠，還可直接用寵點數當現金花！把握活動期間，現在就到全省東森購物實體門市搶購心儀的寵物用品。

東森寵物連續兩年取得溫室氣體碳排驗證（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物推出最低優惠，西莎自然素材主食罐平均每罐26元、貓倍麗餐盒平均20元。

東森寵物連續兩年取得溫室氣體碳排驗證（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物金銀卡超優惠折扣方案。

東森集團在總裁王令麟領導下，自2022年訂定為「東森集團ESG元年」後，以短中長期的永續發展計畫持續推展，在TCSA台灣企業永續獎中，東森國際及東森購物屢屢榮獲貿易百貨業第一類金獎，其中東森國際不僅連續四年得獎，更在2022年獲得白金獎榮譽。今年東森國際首次參賽「ESG物流永續獎」也一舉獲得「能源運用永續組」企業金獎。這次東森寵物連續兩年獲得溫室氣體碳排驗證，再次證明了東森集團在環境永續與企業創新上的不懈努力，東森寵物以實際行動為業界樹立環保標竿。

關鍵字： 東森寵物雲溫室氣體碳排驗證ISO 14064-1碳足跡減碳東森集團ESG永續

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