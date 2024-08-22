台北市立動物園慰靈祭　緬懷已逝亞洲黑熊、駱駝感謝用生命陪伴

▲亞洲黑熊「小熊」以34歲高齡離世，是動物園界紀錄最老的亞洲黑熊。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園22日在木柵忠順廟舉辦「慰靈祭」，感念和緬懷逝世動物，其中包括過去陪伴大家許久的亞洲黑熊「小熊」、小貓熊「美可」、「YaYa」、雙峰駱駝「煙雨」等，讓我們藉由中元普渡再次感謝動物們用一生相伴。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，動物園從現代角度出發，肩負野生動物保育、研究、教育和寓教於樂的休憩體驗，透過動物照養專業、日常管理點滴、生活品質評估及健康檢查和醫療等動物福祉作為，照顧每個動物個體，並與大眾分享生命教育的各種樣態。

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▲小貓熊美可15歲離世。（圖／台北市立動物園提供）

▲14歲小貓熊Yaya今年7月12日離世。（圖／台北市立動物園提供）

許多動物從年輕邁入老齡，在今年畫下生命據點，包括亞洲黑熊「小熊」、小貓熊「美可」、「YaYa」、雙峰駱駝「煙雨」、馬來貘「英雄」、單峰駱駝「玉葉」、無尾熊「Nicole」等動物們，動物園「慰靈祭」的誕生，也正是以生命教育作為大眾省思的起點，亦是表達對動物陪伴情誼的追思、祈福與感謝。

▲雙峰駱駝煙雨腎衰竭離世。（圖／台北市立動物園提供）

▲單峰駱駝玉葉以26歲高齡離世，也是園內最後的單峰駱駝。（圖／台北市立動物園提供）

今年是台北市立動物園建園110周年，與首次動物園舉辦「慰靈祭」正好相距一百年。動物園自1924年起便不定時替往生動物進行宗教法事儀典，例如1930年舉行第二回慰靈祭時是亞洲象「瑪小姐」代表動物禮拜，到1950年代時還曾讓亞洲象「馬蘭」代表。不過隨著對動物福祉的反省，往後已不再加入動物參與。

近年台北市立動物園結合農曆七月中元節舉辦動物慰靈祭，今年除了邀請木柵忠順廟來園進行「動物慰靈祭暨中元普度法會」，在8月9日也邀請了基督教長老主持「平安禱告會」、8月12日邀請臺北地藏禪寺舉辦線上法會，中元普渡之際，不僅是緬懷動物帶給大家的生命教育，也期望為更好的動物福祉持續努力。

▲無尾熊Nicole也在今年辭世。（圖／台北市立動物園提供）