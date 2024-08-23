澳洲同性企鵝伴侶喪偶突唱起哀歌　其他企鵝也加入合唱

記者李依融／綜合報導

雪梨海洋水族館(SEA LIFE Sydney Aquarium)有對同性企鵝夫婦斯賓(Sphen)與梅基(Magic)，牠們的好感情世界知名，然而最近傳出令人遺憾的消息，即將12歲的斯賓在8月初自然離世。梅基發現伴侶再也不會醒來，竟然唱起哀歌，其他同伴也隨之加入，讓保育員驚訝又傷感。

▲斯賓與梅基的故事鼓舞了許多人。（圖／翻攝自SEA LIFE Sydney Aquarium）



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斯賓與梅基是巴布亞企鵝(gentoo penguins)，牠們不僅向對方唱歌求愛，還收集鵝卵石送給對方來築巢，牠們收養了2顆蛋，成功孵化隻小企鵝斯賓基(Sphengic)與和克蘭西(Clancy)。保育員浩威爾(Renee Howell)表示，企鵝有同性伴侶很常見，但斯賓與梅基不同的是牠們會分擔父母的職責，「牠們會換班照顧巢穴，一隻出去覓食，一隻孵蛋。」

▲斯賓與梅基收養了受精卵，一起照顧孵化。（圖／翻攝自SEA LIFE Sydney Aquarium）

浩威爾表示，野外的企鵝若是過世，伴侶不知道發生什麼事會焦急地找尋，因此他們把斯賓帶到梅基身邊，確保梅基知道斯賓不會回來了，「這時梅基開始唱歌，然後所有的企鵝都加入了合唱，那是一個美麗的時刻，空氣中充滿了牠們的歌聲。」不久之後，梅基對於斯賓的遺體變得非常保護，工作人員未曾見過這種情況，因此不確定企鵝們歌唱的涵義，「但對我們來說，那是一個美麗的告別」。

▲斯賓與梅基的寶寶順利破殼長大。（圖／翻攝自SEA LIFE Sydney Aquarium）

梅基現在正進入失去伴侶的第一個繁殖季節，牠仍在為巢穴收集鵝卵石。浩威爾表示，梅基與斯賓的故事鼓舞了許多人，對他們來說也非常特別，這個故事與對世界的影響，水族館團隊也會永遠記在心中。

▲斯賓與梅基輪流照顧蛋，非常關心彼此的一舉一動。（圖／翻攝自SEA LIFE Sydney Aquarium）