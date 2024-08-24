高清無碼影片曝！母獅發情「一天激戰40次」　壽山動物園：快來看

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園母獅「小乖」現正發情期，園方透露，公獅「小辛」守在一旁寸步不離，遊客近5日可以到園區蹲點守候，保證可以看到精采畫面，因為一天可能激戰多達40次。

壽山動物園保育員近日觀察公獅和母獅互動，發現16歲母獅「小乖」正逢發情期，因此14歲公獅「小辛」會守在一旁寸步不離，園方建議遊客可以蹲點守候，保證能看到獅子恩愛畫面。

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▲壽山動物園母獅「小乖」正逢發情期。（圖／壽山動物園提供）

壽山動物園保育員李宥逸表示，公獅的生殖器官上生長著角蛋白，這些角蛋白組成了倒勾一般的倒刺，在交配時會強烈刺激母獅的身體，導致母獅感到疼痛異常。母獅必須要感覺到疼痛才能排卵，而且要多次地疼痛刺激才更容易排卵。

李宥逸說，有研究認為，雄獅的角蛋白的倒勾不僅可以刺激母獅排卵，還能順帶著將前任留下的生殖細胞刮出來，以保證後代都是自己親生的。所以交配對於母獅而言沒有愉悅可言，而是痛苦不堪。當母獅感到疼痛時，會反擊雄獅，雄獅為了讓母獅安靜下來，會咬住對方的脖子，以防被母獅傷害。

園方表示，母獅發情沒有季節性，每次發情期約5-7天，每次交配時間約5、6秒，一天可多達30、40次，而獅子一年約需交配3000次才有可能受孕，恩愛畫面是期間限定，錯過恐怕就要再等1-2個月。