台中10歲童虐狗！紅貴賓遭握嘴提起+牽繩吊頸　兇殘畫面曝光

記者許權毅／台中報導

台中市東區驚傳小朋友虐狗事件，一名看上去年約10歲男童，竟凶狠地對著一隻紅貴賓犬，徒手握住狗狗嘴部，再將狗吊起、四肢懸空。畫面引起眾多民眾憤怒，目擊民眾稱，親友曾聽說該童曾虐死其他犬隻。動保處今日回應，接獲警方轉報後，今早前往查處，目前未找到行為人與家長，若確實有虐狗，可依動保法開罰。

▲台中市東區力行路傳出一名10歲男童虐狗，警方、動保處已經介入，要求男童父親下班後到派出所說明。（圖／林姓民眾提供）



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目擊民眾說，親友拍到一名男童牽著一隻貴賓狗，約莫早上8、9點出現在東區力行路附近，他用力握住狗的嘴，將狗兒整隻抓起，之後又以牽繩勒勁將狗兒吊在半空，然後用手抓住，過程十分粗魯。民眾表示，該童疑似自稱先前也虐過狗，且民眾也發現確實所牽犬隻與先前的狗兒不同。影片被放上網路後，不少民眾怒稱「誰家小孩，家長出來面對」、「我家附近的小孩，本質不壞，常看到家長在附近鬧事」。

第三警分局說，警方今早8時許到現場查看，初步未發現類似情事發生，但已經主動追查相關人，確定當事人為10歲男童，父親稱目前上班中，警方要求下班後到派出所說明，全案已經轉由動保單位處理。

台中市動保處長林儒良說，今早動保處已到現場了解情況，追查相關人。若查證虐待動物行為，可依動保法第6條「任何人不可虐待騷擾動物」究辦。詳細罰則仍要待犬隻情況才能判斷，飼主是過失或是故意，罰則也有所不同。至於網傳該童先前也曾虐死其他犬隻一事，動保處也說將會追查是否有類似情事。