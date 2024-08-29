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「月付3000元徵狗保姆」！一句話洩真實動機　網抓包：根本想棄養

有網友有意將家中寵物託人照顧9個月，上網發文找狗保姆。（示意圖／Pixabay）
▲有網友有意將家中寵物託人照顧9個月，上網發文找狗保姆。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有人在寵物保姆社團為家中愛犬尋找寵物保姆，一個月開價3000元，且需連續照顧9個月，讓網友直呼價格太不合理。一名網友上網徵長期寵物保姆，並列出11點條件，其中一個月支付照顧者3000元，令大部分網友不敢置信「現在行情一天至少500！」而且無照寄養，還會被開罰。

一名網友到寵物保姆臉書社團上徵照顧者，時間為今年9月至明年6月中，並列了11點注意事項，包含每日需拍寵物照片給主人、狗狗可關籠但偶爾要放牠出來透氣、期限到6月14日超過送收容所、所有雜支需有發票或證明、不可虐狗、若要解約必須幫忙找到下一位照顧者、若照顧者有事要送寵物旅館，費用需自行支出等等，而且不含飼料、洗澡、用品，主人一個月支付給寵物保姆3000元照顧費。

網友將此貼文轉貼到「匿名公社」社團，引起眾人熱議，大部分人覺得3000元非常不合理，與行情價差太多，「現在行情一天至少500」、「事實上一個月一萬五是符合行情的」、「這種錢算了吧」、「3000塊，我還以為是美金」、「這是什麼霸王條款」、「所以一天一百？」

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此外，飼主在列出的條件中，其中一項「期限到6月14日超過送收容所」，意思為超過時間飼主沒帶回去，照顧者可以逕自送收容所，令大部分網友吃驚表示，「找個理由合理化棄養吧」、「什麼叫超過時間就送收容所？？他根本打算棄養吧」、「文章是有棄養可能的，所以就是想把狗便宜丟給人處理。」

事實上，根據動物保護法第22條第1項規定，除依法申請並領有特定寵物業許可證，可經營犬、貓之繁殖、買賣或寄養外，任何人不得為之。「無照寄養」依同法第25條之2第1項規定可處10萬元以上300萬元以下罰鍰。

動保處動物救援隊隊長吳晉安表示，檢舉會有檢舉獎金，中央的檢舉獎金法規是回饋50％，「只要檢舉一個10萬的案子，檢舉人可以拿5萬，這非常好賺，有些人甚至會用釣魚。」他指出，有人會在網路上PO訊息，等到有人自願來幫忙寄養，都完成對價關係了，結果把東西舉報給動保處，藉此獲得獎金。

有網友上網徵狗保姆，一個月開價3000元引起熱議。（圖／匿名公社）
▲有網友上網徵狗保姆，一個月開價3000元引起熱議。（圖／匿名公社）

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關鍵字： 周刊王寵物棄養

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