孫女想看貓　阿嬤從門口抱來「乳牛阿甘」還跟鏡頭揮手掰掰

記者李依融／綜合報導

IG網友@p_jia1與阿嬤用監視器聊天，跟阿嬤說想看貓咪，結果阿嬤使命必達，直接把在門口的「阿甘」綁架到鏡頭前，還揮揮手說掰掰，祖孫情深還一起疼愛貓貓的模樣可愛又動人。

@p_jia1分享，這天她用監視器跟阿嬤聊天，雙方就像往常一樣話家常，這時她看到坐在門口的乳牛貓「阿甘」，頻頻呼喚名字但喵皇就是已讀不回，阿嬤一聽到孫女的心願，彷彿在說「這題我會！」，立刻走向門口拎起看著門外的阿甘，直直地抱到鏡頭前，還揮揮手說掰掰，接著轉頭放下貓貓，自己忍不住在擼個兩下，不難看出這對「愛貓祖孫」的好感情。

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▲阿嬤想完成孫女的心願，笑容滿面去抱貓。（圖／翻攝自IG@p_jia1）



▲阿嬤帶阿甘來啦。（圖／翻攝自IG@p_jia1）

@p_jia1笑說，當時阿甘剛睡醒還一臉懵，她覺得太可愛了，所以特別把這段錄下來留念，意外吸引了7.9萬網友按讚。網友們被阿嬤與@p_jia1和阿甘的互動萌到，直說「貓咪很可愛，但阿嬤更可愛！」、「阿嬤、貓貓，可愛雙重爆擊耶！」、「貓咪也很喜歡阿嬤，還蹭了一下，兩個都好可愛」、「被強迫營業的貓貓」、「喜歡阿嬤跟阿甘的組合，敲碗下一集！」。

有網友提到擔心阿嬤抱貓的姿勢對會讓阿甘不舒服，@p_jia1解釋，阿嬤只有抱一下下，其實阿甘的後腳在領養時就受傷了，所以抱抱時不適合碰到後腳。當時醫生推測是骨折後沒有立刻處理，窩著窩著就癒合了，但是也造成骨頭變形，連帶影響到肌肉，不建議開刀治療，目前靠止痛藥與紅外線幫助阿甘舒服一些。

@p_jia1也提到，別看阿嬤跟阿甘似乎感情很好，「其實他們是相愛相殺的關係，阿甘還在阿嬤身上尿尿過」，阿嬤無論如何就是拿阿甘沒輒，但每每阿嬤跟阿甘的互動，都會讓@p_jia1覺得好可愛。

▲阿嬤派阿甘說掰掰。（圖／翻攝自IG@p_jia1）