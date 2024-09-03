ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

帶寵物旅行必看！　獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

圖文／NOW健康

強調動物友善的民宿愈來愈多，不少飼主帶著毛小孩出遊，不過，獸醫師蔡志鴻提醒，飼主必須做好事前準備，才能平安快樂出遊，例如，至海邊戲水，上岸後一定用淡水清洗身體，以免刺激鹽分皮膚。如果至溪水游泳，則需注意水蛭，以及「鉤端螺旋體」汙染。

帶毛孩旅遊注意事項 保護毛孩享受旅途

帶寵物旅遊前，務必做好完善準備。首先，確保寵物已完成疫苗接種和預防性投藥，並進行健康檢查。旅途中，注意防蚊蟲、水蛭，避免中暑，也要適時補充水分。開車時，每隔2小時停車休息，讓寵物活動筋骨。保持寵物飲食習慣，避免餵食人類食物。也別忘了攜帶寵物熟悉的物品，增加安全感。以下提供10點注意事項：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.台灣1年4季均有蚊蟲，出發之前應確保幫犬貓做好心絲蟲、外寄生蟲等預防投藥。

2.尚未施打完基礎疫苗幼犬幼貓不宜做長時間的旅遊。

3.成犬成貓則應在出發前2週至動物醫院接受基礎理學檢查、血液學檢查，確認紅白血球、肝腎指數、血液寄生蟲快篩等。

4.如至溪邊、海邊或是泳池戲水後，應該檢查狗狗鼻腔，是否藏有水蛭。再者，事先確認狗狗所施打的疫苗中是否可以預防「鉤端螺旋體」疾病。海水鹽分高，容易刺激皮膚，上岸後以淡水沖乾淨，以毛巾擦乾身體，避免著涼。

5.如果狗狗年紀老邁、身體狀況不佳，出發前請先詢問獸醫師意見。

6.如寵物坐車時容易焦慮，事先請獸醫師事開立抗焦慮藥品。

7.備妥腸胃藥、外傷藥、消毒水、繃帶等急救物品，以便不時之需。

8.夏天出遊，氣溫炎熱，必須適時補充水分，控制溫度，避免中暑

9.另外，飼主開車時，最好每隔2小時，停車休息，讓寵物如廁、活動。最重要的是，只要在公園、車站、休息站等公共場合，均需繫上牽繩。

10.不要因為外出遊玩，就改變毛小孩的飲食習慣，就帶著原來的乾狗糧、罐頭，盡量減少人類食物。如果鮮食，料理之後，先冷凍、妥善保存，外出後再解凍。

蔡志鴻表示，許多飼主常在旅遊途中，幫毛小孩加菜，或提供人類食品，或是狗狗從沒吃過的食物，看似寵愛狗狗，但可能引發腸胃不適。再者，飼主最好攜帶寵物平時習慣使用的食碗，墊子或毛毯，增加安全感。

做好這些事前準備 帶毛孩旅遊更方便

另外，關於帶毛孩旅遊，獸醫師張軒祐也透過網路影片提出3大建議：

1.飼主在出遊前1天，減少狗狗的用餐份量，出發前的3至4小時，不要餵食任何食物，以免因為吃太多、太飽，而引發動暈症，在車子裡暈車，嘔吐、流口水。

2.在車子準備尿布墊，以免尿在座位上。

3.如果搭乘巴士、火車、高鐵，務必先瞭解相關規定。


更多NOW健康報導
▸白內障手術22年視力仍清晰！ 醫揭人工水晶體壽命關鍵
▸COVID-19改名「新冠併發重症」！ 僅重症死亡須通報

關鍵字： NOW健康寵物友善寵物民宿寵物旅行

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

童話成真！女發現吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍畫面爆紅

走失「蘇卡達象龜」自己跑到派出所報到　飼主未認領9／5開放領養

「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

邊境牧羊犬走失他接到目擊電話「一模一樣」　衝去卻看到短腿柯基

「月付3000元徵狗保姆」！一句話洩真實動機　網抓包：根本想棄養

好特別！新中橫公路現蹤「灰白毛獼猴」 　頂時髦披肩過馬路

星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

薩摩耶兄妹在床邊「靜音吵架」　媽起床欣慰：怕吵醒我

到府餵貓姐姐疑惑「不是說有2隻貓？」　奴才看監視器笑了

路邊撿到斷腿青蛙　獸醫幫牠「打石膏」治療2個月野放

狗狗靜音模式打架

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

翻遍全家找嘸貓！「零食誘惑＋呼喊」媽昏：端坐在洗碗機深處

狗狗聞到爸爸味道超興奮

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

認養網站添小故事！助攻新北8收容所　「小豬鼻」黃狗幸運找到家

星期一全家醒不來狂賴床　右邊「肥肥身」笑噴大家：擋土牆概念？

帶寵物旅行必看！　獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

在Google地圖「發現1年前去世愛貓身影」　男主人感動：好想牠

機車三貼「中間竟夾著活生生鱷魚」！印度超狂救援畫面曝

東森寵物攜手希爾思「捐6000公斤飼料」　幫收容所流浪動物加菜！

男海中突然遭「3座頭鯨包圍」　甩尾拋飛1公尺高空驚人畫面曝光

好特別！新中橫公路現蹤「灰白毛獼猴」 　頂時髦披肩過馬路

台南七股曾文溪河床農地　罕見花澤鵟雄鳥現身吸引大批鳥友

邊境牧羊犬走失他接到目擊電話「一模一樣」　衝去卻看到短腿柯基

賴清德軍人節履行諾言　親赴「八二三戰役遺族」家中致意

快訊／柯文哲政治獻金假帳案　李文宗「證人轉被告」遭約談偵訊

快訊／台積電ADR跌超6%！台指夜盤「跟美股一起跳水」急殺500點

喬治爸控快艇背後捅刀　原想兒轉戰湖人「但他們已花太多錢」

《柳舟記》8告白金句：願在兩個人的歲月中，她可以活得更像她自己

北檢押柯失敗「顏面掃地」！趙少康：或許是手上的資料太多

YouBike 2年破180萬人次！楊文科推綠色運輸多管齊下　90.1%新竹縣民表支持與認同

宥勝懶理酸民再發文「推廣台東米」！　消失4個月近況曝光

101董座賈永婕露面「鬆弛感拉滿」　穿BV洋裝腳踩ZARA現氣勢

護理系學生晨跑遭移民殺害！美大選搖擺州喬治亞添變數

寵物動物熱門新聞

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

蘇卡達象龜走失　9／5開放領養

養4年柴變心！去男友家從此愛上

有人看到走失邊牧！衝去是短腿柯基

月付3千徵狗保姆！網抓包：想棄養

時髦！新中橫公路現蹤灰白毛獼猴

星期一全家醒不來　肥狗也一起躺

怕吵醒媽　薩摩耶兄妹「靜音吵架」

到府餵貓少一隻　奴才看監視器笑了

撿到斷腿蛙　獸醫幫牠「打石膏」

貓超怕剪指甲　飼主一妙招鎮住牠

男海中遭3座頭鯨包圍　甩尾拋飛畫面曝

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

汪在電梯聞到「爸爸回來了」嚶嚶哭

讀者迴響

熱門新聞

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

蘇卡達象龜走失　9／5開放領養

養4年柴變心！去男友家從此愛上

有人看到走失邊牧！衝去是短腿柯基

月付3千徵狗保姆！網抓包：想棄養

時髦！新中橫公路現蹤灰白毛獼猴

星期一全家醒不來　肥狗也一起躺

怕吵醒媽　薩摩耶兄妹「靜音吵架」

到府餵貓少一隻　奴才看監視器笑了

撿到斷腿蛙　獸醫幫牠「打石膏」

貓超怕剪指甲　飼主一妙招鎮住牠

男海中遭3座頭鯨包圍　甩尾拋飛畫面曝

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

汪在電梯聞到「爸爸回來了」嚶嚶哭

驚見「血盆大口怪蛇」對他嘶吼恫嚇！網：傳說中鬼鳥

熱門寵物影片

更多
狗狗靜音模式打架

狗狗靜音模式打架

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

柴去男友家5天從此愛上　拒回家原地放生飼主XD

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

「養4年柴犬」變心！去男友家住5天從此愛上　原地放生飼主拒上樓

翻遍全家找嘸貓！「零食誘惑＋呼喊」媽昏：端坐在洗碗機深處

翻遍全家找嘸貓！「零食誘惑＋呼喊」媽昏：端坐在洗碗機深處

狗狗聞到爸爸味道超興奮

狗狗聞到爸爸味道超興奮

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面