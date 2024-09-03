帶寵物旅行必看！　獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

圖文／NOW健康

強調動物友善的民宿愈來愈多，不少飼主帶著毛小孩出遊，不過，獸醫師蔡志鴻提醒，飼主必須做好事前準備，才能平安快樂出遊，例如，至海邊戲水，上岸後一定用淡水清洗身體，以免刺激鹽分皮膚。如果至溪水游泳，則需注意水蛭，以及「鉤端螺旋體」汙染。

帶毛孩旅遊注意事項 保護毛孩享受旅途

帶寵物旅遊前，務必做好完善準備。首先，確保寵物已完成疫苗接種和預防性投藥，並進行健康檢查。旅途中，注意防蚊蟲、水蛭，避免中暑，也要適時補充水分。開車時，每隔2小時停車休息，讓寵物活動筋骨。保持寵物飲食習慣，避免餵食人類食物。也別忘了攜帶寵物熟悉的物品，增加安全感。以下提供10點注意事項：

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1.台灣1年4季均有蚊蟲，出發之前應確保幫犬貓做好心絲蟲、外寄生蟲等預防投藥。

2.尚未施打完基礎疫苗幼犬幼貓不宜做長時間的旅遊。

3.成犬成貓則應在出發前2週至動物醫院接受基礎理學檢查、血液學檢查，確認紅白血球、肝腎指數、血液寄生蟲快篩等。

4.如至溪邊、海邊或是泳池戲水後，應該檢查狗狗鼻腔，是否藏有水蛭。再者，事先確認狗狗所施打的疫苗中是否可以預防「鉤端螺旋體」疾病。海水鹽分高，容易刺激皮膚，上岸後以淡水沖乾淨，以毛巾擦乾身體，避免著涼。

5.如果狗狗年紀老邁、身體狀況不佳，出發前請先詢問獸醫師意見。

6.如寵物坐車時容易焦慮，事先請獸醫師事開立抗焦慮藥品。

7.備妥腸胃藥、外傷藥、消毒水、繃帶等急救物品，以便不時之需。

8.夏天出遊，氣溫炎熱，必須適時補充水分，控制溫度，避免中暑。

9.另外，飼主開車時，最好每隔2小時，停車休息，讓寵物如廁、活動。最重要的是，只要在公園、車站、休息站等公共場合，均需繫上牽繩。

10.不要因為外出遊玩，就改變毛小孩的飲食習慣，就帶著原來的乾狗糧、罐頭，盡量減少人類食物。如果鮮食，料理之後，先冷凍、妥善保存，外出後再解凍。

蔡志鴻表示，許多飼主常在旅遊途中，幫毛小孩加菜，或提供人類食品，或是狗狗從沒吃過的食物，看似寵愛狗狗，但可能引發腸胃不適。再者，飼主最好攜帶寵物平時習慣使用的食碗，墊子或毛毯，增加安全感。

做好這些事前準備 帶毛孩旅遊更方便

另外，關於帶毛孩旅遊，獸醫師張軒祐也透過網路影片提出3大建議：

1.飼主在出遊前1天，減少狗狗的用餐份量，出發前的3至4小時，不要餵食任何食物，以免因為吃太多、太飽，而引發動暈症，在車子裡暈車，嘔吐、流口水。

2.在車子準備尿布墊，以免尿在座位上。

3.如果搭乘巴士、火車、高鐵，務必先瞭解相關規定。



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